チェルシー右SB補強へギュスト放出か マンシティら争奪戦

マロ・ギュストの退団噂が集中する中、チェルシーは冬の移籍市場で右サイドバックの強化に注力する。リヴァプールやトッテナム、マンチェスター・シティも獲得に動向を探っている。

チェルシー FCが 冬の移籍市場 において、右サイドバックのポジション補強を最優先課題として進めていることが明確になっている。特にフランス代表MF マロ・ギュスト の去就が焦点となっており、彼は今後数カ月のうちにスタンフォード・ブリッジを離れる可能性が高いと報じられている。クラブのトップフィナンシャルおよび技術部門は、ギュストの後釜として質の高い代役を即座に見出す必要性に迫られている状況だ。

ギュスト退団の理由と出場機会の減少

マロ・ギュストが現在の体制下で明らかな出場機会の減少を経験している要因は複数ある。彼は2023年1月にリヨンからスタンフォード・ブリッジへ加入以来、UEFAカンファレンスリーグおよびFIFAクラブワールドカップの二つのタイトル獲得に貢献してきたが、今シーズンの戦績は芳しくない。公式戦10試合での総出場時間はわずか487分にとどまり、記録したアシストは1つだけという数字が示すように、攻撃の参加頻度が著しく低下している。

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出場時間の奪い合いにおいて、マルコ・パレストラの台頭とジョシュ・アチェアンポンの急成長がギュストの序列低下を決定づけた。二人の若手の台頭により、ギュストは控えに回るケースが増加。本人はロンドンを離れることに対して前向きな姿勢を示しており、彼のロンドン残留は困難な状況が続いている。この複雑な環境は、彼自身のキャリアプランとクラブの構成バランスの衝突を浮き彫りにしている。

関係者の動向と関心のあるクラブ

マロ・ギュストの移籍に関心を持っているクラブは、プレミアリーグ内で多岐にわたっている。リヴァプールFCとトッテナム・ホットスパーFCは、冬の市場を前にして彼の獲得に向けて積極的に動向を注視している。両クラブとも右サイドバックの強化ニーズを有しており、ギュストのスキルセットはそれぞれの戦術に適合する可能性がある。

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さらに注目を集めているのが、現在はエンツォ・マレスカが監督を務めるマンチェスター・シティだ。マレスカは過去にチェルシーの監督職にあった経緯があり、ギュストの能力を熟知している。この個人的なつながりから、マンチェスター・シティも関係者のリストに名前を連ねていると伝えられており、争奪戦はより熾烈になる公算が高い。マンチェスター・シティは安定した右サイドバックを求めており、彼の獲得は監督の意向とも一致しうる。

コンディション回復と復帰への期待

マロ・ギュスト自身のコンディション面でも課題が残されている。彼は2022年夏にセビージャFCからバルセロナFCへ移籍して以来、最も厳しい時期の一つを過ごしている。特に10月18日から戦列を離れていたことにより、長期間の離脱が試合勘や体力にどのような影響を与えているかが懸念材料となっている。当初、彼は同月後半の注目のクラシコでの復帰を期待されていたが、その出場はかなわず、コンディション調整が遅れた。

現在、マロ・ギュストは今回のインターナショナルブレイク明けでのチーム復帰を目指して調整を続けている。復帰が叶えば、彼自身も残留争いではなく移籍市場での価値維持を目指してプレーする必要がある。しかし、国際大会での出場経験が少ない状態からの復帰は、チームメイトとの連携回復にも時間がかかる可能性があり、監督陣としても即戦力としての信頼を完全に回復させるまでには至っていないのが実情だ。

移籍市場の展望とクラブの戦略

チェルシーFCとして、冬の移籍市場で右サイドバックの補強を急ぐ背景には、長期的な戦力構築の必要性がある。マロ・ギュストが去る場合、クラブは即戦力となる選手を確保する必要があるが、同時に若手成長の見通しも考慮に入れなければならない。現在の体制ではパレストラとアチェアンポンが主力候補として浮上しているが、国際大会や多様なリーグ戦をこなすには深さが求められる。

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プレミアリーグのライバルクラブたちが動き出す中、マロ・ギュストの移動先は今後の彼のキャリアを大きく左右する要因となる。彼が求める出場機会とチェルシーが求める戦力バランスの調整が、短期的な移籍市場の動向に影響を与える。クラブ首脳陣は、質の高い代役を探すプロセスにおいて、年齢、潜在能力、そして即戦力としての完成度を厳しく選別する必要がある。市場の動きが活発化する来月に向けて、すべての関係者が次の一手を待っている。