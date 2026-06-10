チェルシー、DFリチャード・オリゼの退団を発表

チェルシーはDFリチャード・オリゼの退団を発表した。オリゼは9歳で名門コバム・アカデミーに入団し、ユースで期待されたが、10年間でトップチーム昇格は叶わなかった。来季に向けユースシステムを合理化するため、育成体制を見直す。この一環として、DFブロディ・ヒューズ、MFサム・ラク＝サキ、FWジミ・タウリアイネンの3選手が正式に放出された。

マイケル・オリゼの弟である リチャード・オリゼ は新天地を探している。 チェルシー はアカデミー再編でこの20歳DFの退団を発表。 スタンフォード・ブリッジでの11年間は、トップチームでの公式戦出場なく幕を閉じた。

西ロンドンのクラブが来季の残留・放出リストを発表し、オリゼがアカデミー出身4人の放出選手に名を連ねた。 彼は9歳で名門コバム・アカデミーに入団し、ユースで期待されたが、10年間でトップチーム昇格は叶わなかった。 この発表は彼にとって複雑な瞬間だった。 兄弟が欧州でスターになるのを目の当たりにする一方で、スタンフォード・ブリッジでの彼の道は歴代の監督の下で徐々に狭まっていった。

兄弟の明暗は、プロサッカーの予測の難しさを示す。 兄はクリスタル・パレスでプレーした後、夏に高額移籍でドイツへ移り欧州屈指の攻撃手に成長。 一方、弟のオリゼはレギュラー定着に苦戦した。 チェルシーは来季に向けユースシステムを合理化するため、育成体制を見直す。

この一環として、DFブロディ・ヒューズ、MFサム・ラク＝サキ、FWジミ・タウリアイネンの3選手が正式に放出された。 ヒューズはレンタル先のウィンブルドン（3部）で2試合のみの出場にとどまり、退団が決まった。 これらの措置は、新戦力獲得の枠を確保するための戦略的な判断で、長年在籍した有望株も他クラブでの活躍を模索することになった





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