チェリオジャパン、「食物繊維飲料ＦＯＲ」を約7年ぶりにリニューアル発売

株式会社チェリオジャパンは、再販を望む声に応えて「食物繊維飲料ＦＯＲ」をリニューアル。食物繊維とビタミンCを増量し、低カロリーで飲みやすい味わいに仕上げた。

株式会社 チェリオ ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅春貴）は、2026年5月13日（水）に、再販を望む多くの声に応えて「 食物繊維飲料 ＦＯＲ」を リニューアル 発売することを発表した。

同製品は1988年の発売以来、たっぷり飲める食物繊維飲料として根強い人気を誇る炭酸飲料だが、2019年の前回品発売を最後に休売となっていた。 しかし、その後も「もう一度飲みたい」「再販してほしい」「癖になる味が忘れられない」といった熱い声が寄せられ続け、今回のリニューアル発売に至った。 リニューアルでは、現代人に不足しがちな食物繊維とビタミンCの配合量を見直し、食物繊維は従来の約1.4倍、ビタミンCは約7倍に増量した（ともに1本あたり）。

また、健康志向の高まりに合わせ、100mlあたり16kcalと低カロリーに仕上げた点も特徴で、容量は430mlに増えた。 味わいは、甘さをすっきり落ち着かせたことで「癖になる」と好評の味を継承しつつ、フルーティーな香りが際立ち、飲みやすさが向上した。

「ＦＯＲ」は、年々広がる健康志向に先駆けて約40年前に誕生した、大容量食物繊維飲料のパイオニアである。 発売当時は「おいしく食物繊維が補給できる炭酸飲料」という革新的なコンセプトと、爽快感あふれる飲みごたえが評価され、大ヒットを記録した。 時代が変わっても「やっぱりＦＯＲが一番好き」と多くのファンに愛され続けており、今回のリニューアルにより、さらに多くの人々にその魅力が伝わることだろう。

関西、中部、沖縄エリアのチェリオ自動販売機および公式オンラインショップで順次取り扱いが開始され、健康とおいしさを両立した新たな「ＦＯＲ」が、再び消費者の心を掴むことが期待される。 なお、チェリオジャパンは、今後も消費者の声に耳を傾け、品質向上と健康貢献に努めるとしている。 食物繊維やビタミンCの重要性が叫ばれる現代において、手軽に摂取できる炭酸飲料として「ＦＯＲ」は新たな価値を提供するだろう。 リニューアルに際しては、何度も試作を繰り返し、おいしさにも徹底的にこだわったという。

低カロリーでありながらも満足感のある味わいは、健康を意識する幅広い世代に受け入れられることが期待される。 チェリオジャパンの挑戦は、飲料業界における健康志向のトレンドをさらに加速させるかもしれない





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