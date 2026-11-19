cheryグループのT1Xプラットフォームを採用する新型SUV「OMODA 4」と「JAECOO 5」の諸元、設計思想、そして実走性能を比較。日本の市場導入に向けた課題と魅力とは。

中国の自動車メーカーであるcheryグループは、若者層向けのコンパクトSUVとして「 OMODA 4 」と「 JAECOO 5 」を同時発表した。両車種は共通のプラットフォームを採用しているが、ボディサイズやデザイン言語、そして走りの特性において明確な違いが存在する。本記事では、両車の基本スペック、デザインの特徴、そして実際に走行させた際の性能評価を詳細に比較・分析する。

共通プラットフォームと基本スペックの比較

「OMODA 4」と「JAECOO 5」の最大の共通点は、cheryグループのT1Xプラットフォームを採用していることである。両車とも駆動方式はFF（フロント・ホイール・ドライブ）であり、パワートレインも1.5リッターターボをベースとしたハイブリッドユニットを搭載する。このユニットは最大出力165kW、最大トルク295Nmを発生する高性能なものとなっている。

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ボディサイズにおいて両車には差異が見られる。「OMODA 4」のボディサイズは全長4420mm、全幅1870mm、全高1570mmで、ホイールベースは2700mmとされている。これに対し「JAECOO 5」は全長4380mm、全幅1860mm、全高1650mmで、ホイールベースは2620mmとやや短い。全幅に関してはどちらも日本のカローラクロスやヴェゼル、あるいは海外のMINIカントリーマンと比較しても広い印象であり、Cセグメントに属するサイズ感を持つ。

デザイン言語とインテリアデザインの違い

エクステリアデザインにおいて「OMODA 4」は「CYBER MECHA」と名付けられたデザイン言語を採用している。シャーププレスラインや鋭いヘッドライト形状が特徴で、視覚的に若者向けのダイナミックな印象を強く与える。メカメカしい外観はインテリアにも受け継がれており、シャープなラインが際立つ。例えば、スターターボタンには赤いカバーが施され、ちょっとした遊び心が加えられている。シートはホールド性を重視したセミバケットタイプが採用されており、運動性を感じさせる仕上がりとなっている。

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対照的に「JAECOO 5」は、洗練されたデザインとオフロード性能の両立を目指すブランドコンセプトを反映している。全体的に水平基調の落ち着いた雰囲気が漂うが、グリルには「Waterfall Grille」と呼ばれる縦型デザインが採用され、上質感とインパクトを両立させている。インテリアも落ち着いた雰囲気にまとめられており、上位モデルであるにもかかわらず、ボディサイズが大きいわけではないという点が興味深い。

室内空間における違いも明確である。後席のニークリアランス（足元空間）は、ホイールベースの短さに起因し「JAECOO 5」の方が狭くなる傾向がある。しかし、ヘッドクリアランス（頭部空間）については、水平なラインを描く「JAECOO 5」の方がやや余裕を感じさせる結果となった。このように、同じプラットフォームを使用しながらも、内装空間の使い分けやデザイン意向によって異なる居住性を提供している。

実走行性能と乗り心地の評価

実車での試乗は、広場にパイロンを並べたスピードレンジの低い特設コースで行われた。フル加速と8の字走行が可能なレイアウトにおいて、両車種の走行特性が評価された。まず「OMODA 4」を走らせると、最初に感じるのは優れた静粛性である。エンジンは低回転域で保たれつつも、十分な加速感覚が得られる。ターボエンジンの特性を十分に活用しており、0-100km/h加速は約8.1秒と、実用性において必要十分以上の性能を発揮する。シャシーは程よく引き締められており、シャープな身のこなしが可能だ。

「OMODA 4」のハンドリング面では、小径ステアリングが採用されており応答性が良い。また、リアサスペンションは独立サスを採用しており、コーナリング時にもよく粘る感覚が得られた。タイヤにはコンチネンタル製が採用されており、妥協なき仕立て方が伝わってくる。大柄なボディに対して、タイヤセッティングやサスペンション tuning が非常に高次元で調整されていると評価できる。

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しかし、「OMODA 4」には低速域でのブレーキコントロール性に改善の余地が残されている。ブレーキを離すとすぐにトルクが立ち上がり、車両が前に出てしまう傾向がある。これを抑制するために再びブレーキを踏む必要が生じるため、ストップ＆ゴーや渋滞が多い日本市場で導入される場合、真っ先にこの点を改良する必要があります。この点は日本の上級ユーザーにとって重要な課題となり得る。

日本市場導入に向けた展望と結論

「JAECOO 5」も基本的なパワーユニットの感覚は同様だが、タイヤにはブリヂストン製が選択されている。また、大径ステアリングが採用されており、ホイールベースが短いにもかかわらず、ユッタリと走らせようとする感覚があった。短時間かつ短距離の試乗では完全な評価は困難だが、両車種ともに日本市場での活躍が期待されるポテンシャルを秘めている。

日本市場への導入にあたっては、静粛性や加速性能といった長所を活かしつつ、低速域のブレーキフィールやサスペンションの柔らかさなど、日本人の好みに合うよう洗練させる必要がある。cheryグループは「OMODA 4」と「JAECOO 5」の二枚看板により、異なるデザイン志向を持つ層へアピールできる体制を整えている。今後の日本上陸時には、さらに洗練されたパフォーマンスでの登場が期待される。