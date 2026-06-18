チェコ・南アフリカ、70代指揮官の初対決で1-1で引き分け

ワールドカップ北中米グループA第2戦でチェコと南アフリカが70代コーチ同士の初対決を経験し、1-1の引き分けで勝ち点を1ずつ獲得。高齢指揮官が注目される中、両チームは次戦に向けて意気込みを高めている。

ワールドカップ 北中米領域第1ラウンドA組の第2戦が18日（日本時間19日）に行われ、 チェコ と 南アフリカ が1-1の引き分けで終わった。 チェコ は黒星でスタートし、 南アフリカ は同様に黒星で対戦。

今回の対戦は70代指揮官が初対決となるという史上初の試合で、両チームとも勝ち点を1ずつ分け合う結果となった。 試合は前半6分に始まり、チェコ側のミロスラフ・コウベク監督（74歳）と南アフリカ側のヒューゴ・ブルース監督（74歳）が頭脳戦を繰り広げた。 先制ゴールはチェコのMFサディレクが左足でエリア内から冷静に射門し、静かなゴールに成功した。 アシストはプルゼニ代表MFソイカがワンタッチで渡したサポートだった。

その後、プルゼニのMFチェルフが左足でミドルシュートを放ったが、南アフリカのGKコバジが果敢にブロックし、追加点へはつながらなかった。 後半36分、南アフリカはペナルティを獲得し、PSVのGKコウガジが門を守るも失点。 終盤で追いつかれた結果、両チームは勝ち点1を分け合った。 今回の試合は歴史的意味合いも大きかった。

W杯において初の70代指揮官対決は史上初の出来事であり、両国の指導者が長年の経験を背負って戦う様子は多くのファンを魅了した。 南アフリカ監督ブルースは62日で73歳を迎え、2010年大会のドイツ代表を率いたオットー・レーハーゲル監督の71歳を上回る記録を更新した。 さらに、韓国とチェコの対戦ではコウベク監督が74歳283日で記録を刷新。 最後に、キュラソー出身アドフォカート監督は78歳260日でドイツ戦に挑み、再び新記録を作り出した。

両チームは今後2試合で1次リーグ突破を図る。 チェコは24日（日本時間25日）に開催国メキシコと対戦し、勝利を手に入れる必要がある。 南アフリカも7時間遅れで開始されたKRとチェコの試合で得た教訓を活かし、次の試合はメキシコに挑む。 両チームの結果は進出へ直結するため、ファンの期待は高まる。

今回の試合を通じて観られた高齢コーチの魅力は、単にテクニカルな戦術に限らず、豊富な経験とメンタルの強さが試合を左右する鍵であるという事実を示した。70代の指揮官が現代サッカーの激動するタイムラインに匹敵する戦術を展開し、若手プレイヤーとともに戦い続ける姿勢は多くのファンに感動を与えた。 今大会でのレシピは、将来の世代にとっても価値ある教訓となるだろう





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