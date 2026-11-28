インターネット上のダークパターンによる経済的損失の調査結果と、悪意あるサブスク契約から身を守るための専門家の対策を解説

インターネット上での買い物やサービスを利用したときに、気付かないうちに定期購入を契約させられるなどする「 ダークパターン 」をご存じだろうか。 大規模な個人情報漏洩（ろうえい）事案も相次ぐ昨今、ネット上のサービス利用には慎重さが求められる。

悪意あるダークパターンの手口と、騙（だま）されない対策を専門家に聞いた。 3割弱が経済的損失を経験 「利用者を巧みに誘導して、本人の意思に反して製品を購入させたりサービスに申し込ませたりするのがダークパターン。 まずは、ネット上にはそういう危険性が潜んでいることを知ることが対策の第一歩です」。 そう強調するのは、ダークパターン対策協会の石村卓也事務局長。 米ニューヨーク州の弁護士で、ネット上にあるデータやプライバシーの保護の専門家だ。

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同協会が今年5～6月に成人（21～64歳）500人と高齢者（65～74歳）300人に実施した調査によると、ダークパターンという言葉を知っていたのは成人の34.6％、高齢者では24.7％だった。