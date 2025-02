ダンスミュージックフェスティバル「THE BEACH 2025」に、世界的なハードテクノDJ サラ・ランドリーが初来日！

2025年5月31日(土)、千葉県立海浜幕張のビーチで開催されるダンスミュージック特化型フェス「THE BEACH 2025」に、イギリス発の世界的トップアーティスト The Chemical Brothersに加え、アメリカ発、世界で最も注目を集めるハードテクノシーンの次世代スーパースター、Sara Landry(サラ・ランドリー)の記念すべき初来日出演が決定しました。

2025年5月31日(土)、 千葉県立海浜幕張 のビーチで開催される、ダンスミュージック特化型フェス「 THE BEACH 2025 」の、早割2次チケット抽選販売がスタートしました。ヘッドライナーとしてイギリス発の世界的トップアーティスト The Chemical Brothers の出演が発表されていた同フェスティバルに、アメリカ発、今世界で最も注目を集める ハードテクノ シーンの次世代スーパースター、 Sara Landry (サラ・ランドリー)の記念すべき初来日出演が決定しました。\昨年来日公演で日本を熱狂させた The Chemical Brothers が、今年はDJ SET で千葉のビーチに帰ってくる!5月末の青空の下、大海原を望む砂浜で The Chemical Brothers によるDJ で踊り尽くせるという、ダンスミュージックファンにとってまさに夢のようなシチュエーションです。さらに第二弾出演アーティストとして、なんと「 ハードテクノ 界の新女王」と称され、アンダーグラウンドとアヴァンギャルドのハイブリッド的サウンドで人気を誇る新世代テクノクイーン、 Sara Landry

の超貴重な初来日公演が決定!\カルト的な人気を誇る次世代テクノクイーン Sara Landry は、2018年頃にシーンに登場して以来、そのパワフルでカリスマ的な魅力を放つパフォーマンスでスターダムにのし上がった超実力派。2023年に初出演した Boiler Room セットは現在800万以上の再生回数を誇り、これは Fred again..、Chase and Status に次ぐ、過去2年間で3番目の視聴回数。また、昨秋にリリースしたデビューアルバム『Spiritual Driveby』は世界中で絶賛され、DJ Mag「Top 100 DJs 2024」にも初エントリーを果たすなど、いま世界で最も人気のあるハードテクノDJ。 The Chemical Brothers に加えて Sara Landry の出演が発表された「THE BEACH 2025」 は、今後も続々と出演アーティストを発表予定。果たしてどのようなアーティストがラインナップされるのか......今後も続報をお楽しみに!2018年頃にシーンに登場して以来、瞬く間に世界最高峰のテクノアーティストの座に駆け上った彼女は、Spotify で毎月100万人を超えるリスナー数を誇り、Beatport のハードテクノジャンルでは No.1の売れっ子プロデューサーとなった。2023年に初出演した Boiler Room は、Fred again..、Chase and Status に次いで過去2年間で3番目にストリーミングされたセットとなり、現在800万以上の視聴回数を記録。2024年には「Tomorrowland」のメインステージでプレイした初のハードテクノアーティストとしてダンスミュージック史にその名を刻んだ。さらに、昨秋リリースしたデビューアルバム『Spiritual Driveby』は世界中で絶賛され、DJ Mag「Top 100 DJs 2024」にも初エントリーを果たすなど、今世界で最も注目すべきテクノアーティストと称されている





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

THE BEACH 2025 The Chemical Brothers Sara Landry ハードテクノ ダンスミュージックフェスティバル 千葉県立海浜幕張

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

【DIOR】ディオールを纏うメンズセレブリティ@セザール賞 ガラ ディナークリスチャン・ディオール合同会社ディオールを纏うメンズセレブリティ。2025年1月20日、パリで開催された”CESAR 2025 REVELATIONS DINNER”に、キム・ジョーンズによるクリエ…

続きを読む »

トヨタ、『アーバンクルーザー・タイザー』でインド小型SUV市場を攻めるトヨタ自動車のインド部門のトヨタ・キルロスカ・モーターは、インドで開幕したBharat Mobility Global Expo 2025に、新型コンパクトSUV『アーバンクルーザー・タイザー』を出展した。

続きを読む »

ダイムラートラック、新型軍用車両を出展へ…国際防衛展覧会2025ダイムラートラックは、2月17日に中東アブダビで開幕する「IDEX(国際防衛展覧会)2025」に、新型軍用トラックを出展する。

続きを読む »

大規模イベントでも「5Gをオンにしてほしい」 ドコモに聞く、ネットワーク対策の舞台裏:石野純也のMobile Eye(1/3 ページ)ドコモは、東京ドームシティ(東京・文京区)で開催中の「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」に、トップパートナーとしてさまざまなサービスを提供している。1カ所に多数の来場者が密集するので、ネットワーク対策も実施している。スタジアムならではの苦労もあったという。

続きを読む »

横浜ストロベリーフェス新作メニュー!贅沢いちごの飲むチーズケーキが今年も登場2025年2月6日から3月2日に横浜赤レンガ倉庫で開催される「Yokohama Strawberry Festival 2025」に、株式会社ありあけが出店。

続きを読む »

大山エンリコイサムがBunkamuraに大型壁画を制作!渋谷ファッションウィーク2025春アートプログラム渋谷ファッションウィーク2025春との共催企画として、Bunkamuraで開催されるアートプログラム『Bunkamuraの未来を照らす新しいアート体験 2025』に、大山エンリコイサムが参加決定!休館中のBunkamura館内には、SIDE CORE、LGSA by EIOS、河野未彩らの新作インスタレーションなどが展示されます。また、屋外では、Bunkamuraの外壁に大山エンリコイサムによる大型壁画が制作されます。

続きを読む »