株式会社MediBang応募総数、4部門で3,366件！想いの込もった作品たちから、栄えある大賞を紹介株式会社MediBang（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高島秀行）は、株式会社スパ…

株式会社MediBang（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高島秀行）は、株式会社スパイク・チュンソフトの『ダンガンロンパ』シリーズ15周年を記念し、「ダンガンロンパ・クリエイティブコンテスト」をイラスト投稿サイト「ART street」にて開催いたしました。

本日、その審査結果を発表するとともに、受賞作品を公開いたします。 本コンテストでは、「ダンガンロンパ」シリーズ全般を対象に、ファンの皆様の想いが込もったクリエイティブ作品を、イラスト・コスプレ・クラフト・ぬり絵の4部門から募集いたしました。 本年6月1日から8月31日まで実施し、応募総数は4部門合計で3,366件。 それらをシリーズ最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』のプロデューサーを務めるスパイク・チュンソフトの榊原昌平氏、同作の監修を務めるトゥーキョーゲームスの小高和剛氏、そしてスパイク・チュンソフト開発スタッフ一同が審査いたしました。

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受賞者には、総額20万円の賞金、及び特製モノクマトロフィーや特製記念メダルを贈呈いたします。 皆さんが『ダンガンロンパ』に寄せてくださった想いや、時間をかけて生み出してくださった作品の数々に、心から感謝しています。 一つひとつの作品に込められた情熱や独創的な発想に触れ、改めて『ダンガンロンパ』が多くの方に愛されていることを実感しました。