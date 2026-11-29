ダウ90000の蓮見翔がフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」に出演し、クレヨンしんちゃんの脚本を書いた際に伊集院光から「腰が抜けるほどつまらなかった」と批判された顛末と、その後の和解エピソードを明かした。

コントユニット、 ダウ90000 蓮見翔 （29）が28日深夜放送のフジテレビ系「さんまの お笑い 向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。

「クレヨンしんちゃん」の脚本を巡る騒動の顛末（てんまつ）について語った。 蓮見は、ユニットメンバーの吉原怜那、園田祥太とともに出演。 吉原とのコンビ4000がM－1グランプリで勝ち残っていることを報告し、拍手を浴びた。 ただ唐突にマヂカルラブリー野田クリスタルが「あれ、そんなことより、テレビ出ていいんだっけ」とツッコミ。

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蓮見は「いいんですよ、俺。 そんなにはもめてないですよ」と釈明するとスタジオはざわめき、明石家さんまが「何したん？ 」と聞いた。 蓮見は「先輩の腰だけ抜き取っちゃいまして。