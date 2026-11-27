ダイレクトクラウドは、フロンティアAIの進展に伴う巧妙化するサイバー攻撃やランサムウェア被害への対策として、法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」のオプション「災害対策・遠隔地バックアップ」の料金体系を見直し、2026年12月1日より基本料金を各プランの月額料金の50%に改定する。警察庁の調査では2026年上半期のランサムウェア被害報告件数が123件となり統計開始以来最多を記録しており、IPAの「情報セキュリティ10大脅威2026」でも「ランサム攻撃による被害」が1位、「AIの利用をめぐるサイバーリスク」が3位に入るなど、セキュリティインシデントは業務を長期間停止させるという点で災害と同等のリスクとなっている。重要なファイルを元に戻し業務を再開できる備えをより多くの企業に利用してもらうため、これまで主に広域災害への備えとして案内してきた同オプションをサイバー攻撃対策としても推奨する。

インテリジェンスをシンプルに共有する株式会社ダイレクトクラウド（本社：東京都港区、代表取締役：安 貞善、以下ダイレクトクラウド）は、フロンティアAIの進展を背景に増加・巧妙化するサイバー攻撃への対策として、より多くの企業にご利用いただけるよう、法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」のオプション「災害対策・遠隔地バックアップ」の料金体系を見直し、2026年12月1日より、基本料金を各プランの月額料金の50%に改定いたします。

ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃やセキュリティインシデントを、自然災害と同じく事業継続を脅かすリスクと捉え、被害を受けた後に重要なファイルを元に戻し、取り出すための備えを支援します。 警察庁が2026年9月に公表した「令和８年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、同期間のランサムウェア被害の報告件数は123件となり、統計を取り始めた2020年下半期以降、半期として最多となりました。

Advertisement

復旧に総額1,000万円以上を要した組織は全体の6割を占め、1か月未満で復旧できた組織は5割弱にとどまっています。 また、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の「情報セキュリティ10大脅威 2026」（組織向け）では、「ランサム攻撃による被害」が1位に挙げられたほか、「AIの利用をめぐるサイバーリスク」が3位に入りました。 フロンティアAIと呼ばれる最先端のAIの進展により攻撃の巧妙化が進むなか、侵入や感染を完全に防ぐことは難しく、被害を受けた後に重要なファイルを元に戻し、業務を再開できるかどうかが問われています。