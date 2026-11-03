ダイヤモンドバックス、ケテル・マルテのトレード再浮上と保留権の壁

アリゾナ・ダイヤモンドバックスは二塁手ケテル・マルテのトレードを検討している。10アンド5ライツによる拒否権や過去の問題が課題となる中、来季の行方が注目されている。

アリゾナ・ ダイヤモンドバックス は、二塁手である ケテル・マルテ の トレード 可能性を再び模索していることが報じられている。このチームにとって、冬の主要な焦点の一つがマルテの去決定にあると、大リーグ公式サイトは伝えている。昨シーズンオフも トレード が検討されていたものの、当時のGM マイク・ヘイゼン 氏は納得できる対価が得られなかったため、見送られた経緯がある。

マルテの契約状況と拒否権の取得

マルテは2030年までダイヤモンドバックスと契約が残っており、31年には選手オプションが付いている。今年4月、彼はメジャーリーグで10年以上在籍し、さらに5年以上同一球団でプレーした選手が保有できる「10アンド5ライツ」と呼ばれる権利を獲得した。この権利を持つ選手は、いかなるトレードでも拒否する能力を持つ。

Also read 韓国のビューティー・ファッション・ライフスタイルブランドが集結！「SOBUNE × SEOUL LIFE in OMOTESANDO」

これにより、マルテはトレードを拒否することが可能になった。そのため、一見するとトレードの議論は一段落したように見えた。しかし、チームはポストシーズン進出に向けて再スタートを切ったものの、2ゲーム差でワイルドカードシリーズ進出を逃す苦しい結果に終わった。

ヘイゼンGMの戦略転換とチーム変化

大リーグ公式サイトは、ダイヤモンドバックスが「チームの顔ぶれを変えようとしている」と指摘。マルテのトレードも再び選択肢として浮上しているようだ。マイク・ヘイゼンGMは、チームに少し変化を加える方法を考える必要があると語っており、現体制の見直しを示唆している。

Advertisement

マルテは復帰後、マイク・ヘイゼンGMをはじめ、トロイ・ロブロ監督やチームメートに対して謝罪を行っていた。チームは彼を受け入れ、ポストシーズンへの情熱を燃やしたが、目標であったワイルドカードシリーズ進出の壁は厚かった。この反省が、新たな戦力構築の動きを加速させている。

トレード実現への高いハードルと懸念材料

マルテのトレードを巡っては、依然として高いハードルが存在する。前述の「10アンド5ライツ」による拒否権に加え、無断欠勤など過去の言動が懸念材料となりうる。他球団は、獲得を検討するにあたり、これらの過去の問題を慎重に評価する必要がある。

尽管如此、マルテがトレード可能かどうかを問い合わせている球団は複数あるという。彼の実績とポテンシャルを評価する動きは止んでいない。ただ、彼の性格やチームへの影響を懸念する声も強く、交渉は単純ではない。来季、マルテがどのユニホームを着て戦うのか、その行方にMLB関係者の注目が集まっている。

ダイヤモンドバックスは、ワイルドカード進出を逃した教训を踏まえ、チーム強化に動く。マルテというエース級の内野手を手放すかどうかは、GMの判断とマルテ本人の同意、そして受け入れ側の姿勢に委ねられる。冬季交渉の動向が、来季のリーグバランスに影響を与える可能性もある。