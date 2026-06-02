ダイハツが量産・軽商用BEVを発売！スズキ・ダイハツ・トヨタの3社共同開発のBEVシステム搭載

スズキ・ダイハツ・トヨタの3社が共同開発したBEVシステムを搭載した軽商用BEVを発売したダイハツ。軽商用バンとしての実用性とBEVならではの走りを両立させたモデルとして注目を集めている。

ダイハツ は、同社初となる量産・軽商用 BEV （電気自動車）"e-ハイゼットカーゴ"と"e-アトレー"を発売しました。 スズキ ・ ダイハツ ・ トヨタ の3社が 共同開発 した BEV システムを搭載し、 軽商用バン としての実用性と BEV ならではの走りを高い次元で両立させたモデルとして注目を集めています。

今回発売された2モデルには、3社共同開発のBEVシステム"e-SMART ELECTRIC"が搭載されています。 スズキとダイハツが培ってきた"小さなクルマづくり"のノウハウと、トヨタが持つ高度な電動化技術を融合させたシステムで、部品配置の見直しやボディ・サスペンションの新設計により、室内スペースを損なうことなく大容量バッテリーを搭載することに成功しました。 これにより軽商用BEVバンとしてトップクラスとなる一充電走行距離257km（WLTCモード）を達成。

走行性能・乗り心地・静粛性といったBEVならではの高い基本性能も実現しており、長時間の業務使用におけるドライバーの負担軽減にも貢献しています。 荷室床面は凹凸のないフラットな空間を確保しており、みかん箱なら68個、ビールケースなら36ケース、畳（中京間）なら9枚の積載が可能です。e-ハイゼットカーゴは商用寄りのモデルで、2シーターと4シーターの2グレードを展開。

価格はいずれも314万6000円（消費税込、以下同）です。e-アトレーはハイゼットカーゴの上級仕様にあたる乗用寄りのモデルで、専用のエクステリアパーツやブラック基調のインテリアを採用した"RS"グレードを設定。 価格は346万5000円です。 安全面では最新の先進運転支援機能"スマートアシスト"を採用。 ステレオカメラの認識性能が向上し、横断中の自転車や交差点での歩行者検知にも対応しています。

また、BEVならではの強みとして外部給電機能（1500W）も搭載。 停電時や非常時の電源としても活用でき、業務用途にとどまらない多面的な価値を持っています。 また別のお店でも"e-アトレーの方が商談件数は多く、興味関心が高いことがうかがえる"という話もありました





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