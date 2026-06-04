ダイハツ、ハイゼット・アトレーなど軽商用車を安全装備強化で一部改良販売開始

ダイハツ工業がハイゼット カーゴ、アトレー、特装車・福祉車両を改良し、価格帯と共に予防安全機能『スマートアシスト』を大幅アップデート。LEDパック標準装備や福祉車両の乗降支援機能が新たに加わり、幅広い業種・用途での利用価値が向上した。

ダイハツ 工業は2026年6月4日、軽商用車ブランドの主力モデルである「 ハイゼット カーゴ 」と「 アトレー 」、さらにそれらをベースにした特装車や 福祉車両 （フレンドシップシリーズ）を対象に、部分的な改良を加えて新たに販売を開始したことを発表した。

今回のモデルは、価格帯もそれぞれに合わせて設定され、ハイゼット カーゴとアトレーは115万5千円から201万3千円、特装車や福祉車両は118万8千円から239万円と幅広い選択肢が用意された。 改良点は主に安全装備と快適性に焦点を当てており、全車種に共通して搭載された「スマートアシスト」機能が大幅に進化した。 新たに追加された「対横断自転車」の検知機能に加えて、交差点で右折する際の対向車線の車両や、右左折時に対向方向から来る横断歩行者を検知する高度なアルゴリズムが組み込まれ、ドライバーの視認性と予防安全性が格段に向上した。

特にハイゼット カーゴでは、夜間走行時の視界確保を目的とした「LEDパック」をクルーズ、クルーズターボ、ハイゼットデッキバンGグレードに標準装備し、従来モデルに比べて暗闇でも確実に前方を照らすことが可能となった。 ハイゼット カーゴは、これまでに累計約330万台という驚異的な生産実績を誇り、全国の配送業者や小売業者、サービス業など多様な業種で「働く相棒」として長年にわたり支持されてきた定番モデルである。 今回の改良により、積載効率や乗降の快適性が向上し、商用利用における実務的な価値がさらに高まった。

さらに、アトレーは商用車特有の広大な荷室を確保しつつ、乗用車感覚の充実した装備や上質な内外装デザインを備えている点が特徴で、レジャー用途やファミリー層にも幅広く支持されてきた。 このモデルにも新しい安全技術が標準装備され、ドライバーだけでなく同乗者や周囲の歩行者・自転車にも配慮した安全環境が整備された。 特装車や福祉車両においては、フレンドシップシリーズとして福祉施設や介護現場での利用を想定した特別装備が拡充され、車椅子の乗降が容易になるスロープやシートアレンジの柔軟性が向上した。

これにより、介護・福祉分野における移動支援の質がさらに向上し、利用者の自立と快適な移動を実現することが期待されている。 全体として、今回のモデルラインナップは「安全・快適・多様性」の三本柱を軸に、商用・レジャー・福祉といった多様な利用シーンに対応できるよう設計されている。 先進の予防安全機能である「スマートアシスト」のアップデートは、交通事故削減への貢献だけでなく、ドライバーの運転負荷を軽減し、長時間の業務走行でも安心感を提供する。

加えて、LED照明や内装の質感向上といった快適装備の標準化は、従来の軽商用車が抱えていた「業務用＝機能重視」というイメージを刷新し、利用者のライフスタイルに合わせた選択肢を増やす役割を果たす。 ダイハツ工業は、今後も顧客の声を反映した改良と新技術の導入を続け、軽商用車セグメントにおけるリーダーシップを維持するとともに、持続可能なモビリティ社会の構築に寄与していく方針を示している





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