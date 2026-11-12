ダイハツ・トヨタ・スバルの3車種で発電機リコール、エンストの恐れ

ダイハツ工業はロッキー、トヨタはライズ、スバルはレックスの一部車で発電機に設計上の不備があるためリコールを実施する。低速走行時のエンストリスクが指摘されている。

ダイハツ工業 株式会社は、自社ブランドのSUV「 ロッキー 」のほか、 トヨタ自動車 の「 ライズ 」と スバル の「 レックス 」の一部車両において、発電機に設計上の不備があることを理由として リコール を行うと発表した。この決定は、ユーザーからエンジンが始動しない、あるいは異音がするといった具体的な苦情や報告を受けて、メーカー側が内部調査を実施した結果、部品に欠陥があることが判明したことから発動された。

設計不備による発電機内部損傷のメカニズム

調査の結果、発電機の構成部品である内部のスプリングに損傷が生じる可能性が確認された。この設計段階からの不備により、走行中に異音が発生したり、ダッシュボードの警告灯が点灯したりする症状が車両に現れることがある。特に懸念されているのは、低速走行中にエンジンの回転が停止するエンストが発生し、その後にエンジンが再始動できなくなる重大な不具合に発展するリスクである。

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対象となる3つの車種と製造期間の詳細

今回のリコール対象となるのは、すべて1.2リッターエンジンを搭載する3車種である。ダイハツ工業の「ロッキー」（型式：5BA-A201S）、トヨタ自動車の「ライズ」（型式：5BA-A201A）、そしてスバルの「レックス」（型式：5BA-A201F）が該当する。製造時期は2021年11月1日から2026年9月1日までの間に生産された車両すべてが対象範囲に含まれている。この範囲内の全車両に対して、無償で点検および修理が行われる予定である。

旧タカタ製エアバッグ問題との歴史的関連性

今回のリコールの背景には、過去に大きな社会問題となった旧タカタ製エアバッグの欠陥問題との関連性が指摘されている。旧タカタ製エアバッグについては、膨張用ガス発生装置が湿気を吸って劣化し、作動時に破裂する恐れがあるため、大規模なリコールが相次いだ。ダイハツ工業は、2013年4月から2017年1月の間に実施された旧タカタ製エアバッグのリコールの際に、乾燥剤付きの部品へ交換を行った車両を対象としている。

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再発防止のための乾燥剤部品交換の必要性

2013年から2017年にかけて実施された交換部品には、製品としての寿命が存在していた。時間が経過するにつれてその部品が劣化することで、ガス発生装置への湿気侵入を防ぐ乾燥剤としての機能が十分に発揮されなくなる状態に至った。この寿命の到来が、現在の発電機不具合に関連する再リコールの直接的な要因となっている。メーカー側は、部品交換時の品質維持期間を越えたことに伴う新たなリスクに対し、再度の対応を迫られている。

オーナーへの影響と今後の修理スケジュール

対象車のオーナーには、ディーラーまたは認定整備工場への持ち込みを促す書面が届く。修理期間中は代替車を貸与するかどうかは各社の方針によるが、エンストによって走行不能に陥るリスクが現実的であるため、早期の対応が求められる。トヨタ自動車とスバルもそれぞれ該当するブランドにおいて、ダイハツ工業と同様の修理手順とスケジュールでユーザー対応を行う方針である。これらの措置により、低速走行時の安全性と信頼性が回復される見込みだ。