ダイハツ、次期ロッキーとロッキースペースの概要 2027年投入へ

ダイハツは2027年に次期ロッキーと3列7人乗りのロッキースペースを投入予定。全長拡大やe-SMART HYBRID搭載で燃費性能向上を図る。価格は190万～280万円程度。

ダイハツ は2027年7月頃に次期 ロッキー を、同年8月以降に3列7人乗りの ロッキー スペースを投入する予定です。 ロッキー スペースは全長約4400mmと、現行 ロッキー の3995mmから大幅に拡大され、居住性と荷室容量の向上が期待されます。

エクステリアデザインは、厚みのあるブラックガーニッシュを備えたフロントグリルと薄型でシャープなヘッドライトが特徴で、LEDデイタイムランニングライトがフロント周囲に配置されます。 大型アンダーグリルを採用し、力強い印象を与えます。 サイドビューでは、リアに向かって跳ね上がるキャラクターラインと特徴的なCピラーが採用される可能性があります。 フロントデザインは標準ボディのロッキーと共有しながら、Cピラー以降はロッキースペース専用のデザインになると予想されます。

パワートレインに関しては、1.0L直列3気筒ガソリンターボエンジンに加え、発電用1.2L直列3気筒エンジンと電気モーターを組み合わせた「e-SMART HYBRID」が搭載される可能性があります。 このハイブリッドシステムは、ダイハツの独自技術で、燃費性能と走行性能のバランスに優れています。 ロッキースペースでは、3列7人乗りのロングボディながら、約25km/Lの燃費性能が期待されています。 価格は標準ボディのロッキーが190万～250万円程度、ロッキースペースが230万～280万円程度になると見られます。

市場での競合車種としては、トヨタのシエンタが挙げられます。 ロッキースペースは、3列7人乗りのコンパクトSUVという希少性に加え、アウトドア志向を強調したデザインが特徴で、シエンタとは異なる個性で需要を獲得する可能性があります。 この次期モデルは、ダイハツの軽自動車やコンパクトカーでの技術を活かしつつ、SUVセグメントでのプレゼンスを高める戦略の一環です。 特にロッキースペースは、ファミリーユースとレジャーユースの両方をターゲットにしており、広い室内空間と外観の力強さを両立しています。

また、e-SMART HYBRIDの採用により、環境性能と走行性能の両立を図っています。 これにより、ガソリンエンジンモデルに比べて燃費が向上し、CO2排出量の削減にも貢献します。 なお、次期ロッキーは現行モデルからデザインと機能を大幅に進化させ、より洗練された印象を与えるでしょう。 ダイハツはこのモデルで、競争の激しいコンパクトSUV市場でのシェア拡大を目指しています





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ダイハツ ロッキー ロッキースペース コンパクトSUV ハイブリッド

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