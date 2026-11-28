100円ショップなどで売っている安価なガジェットを実際に試す連載。今回はダイソーで購入した、USB Type-Cケーブルとしても使えるハンドストラップを紹介する。スマートフォンに取り付けたときの使い勝手や充電を確認し、かばんに取り付ける使い方も試した。

先述の通り、T字型パーツをスマホとケースの間に挟みこんで使うのだが、使うスマホとケースの組み合わせによっては、スマホとケースの間に少し“浮き”ができてしまう。 仕組みが仕組みだけに、この点は仕方ないかもしれない、ハンドストラップとして手首に通してみたが、それほど違和感は覚えない。

着けたままスマホを操作しても支障は感じなかったが、これは筆者の手が大きめだからかもしれない。 一方、普段コネクターを覆っているキャップは太めで、人によっては邪魔に感じることもありそうだ。 スマホをポケットに入れる際は、ストラップを外に出すようにすれば収めやすいた。 ただ、太い金具を含めてストラップごとポケットにしまうのは難しそうだ。

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実際に引っ掛けたり落としたりしたわけではないものの、外に出した部分が何かに引っ掛からないか、人混みでは気になる。 USB Type-Cケーブルとして充電したりデータ転送をしたりするときは、コネクター両端のキャップを回して外して使う。 キャップの着脱は10秒もかからず、大きな手間は感じなかった。 外したキャップはリング側に残るため、キャップだけを別の場所に置く必要もない。