タートルビーチ、マルチボタンと4Dホイール搭載のワイヤレスゲーミングマウスを発売

タートルビーチが新たに発表したワイヤレスゲーミングマウスは、マルチボタンデザインと4Dホイールを採用。低遅延ワイヤレス、光学式センサー、充電ドック付きで、ゲーミング体験を向上させる。

タートルビーチは、新たな ワイヤレス ゲーミングマウス を発表した。 本製品は、マルチボタンデザインと 4Dホイール を採用し、低遅延の2.4GHz ワイヤレス 接続とBluetooth機能を両立。

応答性に優れたOwl-Eye 19K DPI光学式センサーとTITAN光学スイッチの組み合わせにより、対戦ゲームでの操作精度が大幅に向上している。 また、スタイリッシュな充電ドックが付属し、10分の充電で4つのRGBライティングゾーンを光らせながら最大5時間のプレイが可能。 軽量設計ながら、長時間の使用でも疲れにくいエルゴノミクス形状を採用。

さらに、本製品は充電ドック付きハイパフォーマンスワイヤレススマートゲームコントローラーとしても機能し、Xbox本体やWindows PCへの低遅延接続に加え、Bluetooth経由でAndroidデバイスや対応スマートTVにも対応。 高速で安定したタクタイルメカニカルスイッチは、標準的なボタンよりも5倍長持ちするという。

このマウスは、プロゲーマーからカジュアルユーザーまで幅広い層をターゲットにしており、特にFPSやアクションゲームでの使用を想定。4Dホイールは上下左右に加え、クリックやチルト操作にも対応し、多彩な操作を可能にする。 また、マウス本体には複数のプログラマブルボタンを搭載し、専用ソフトウェアで各ボタンにマクロやショートカットを割り当てられる。 充電ドックはマウスを置くだけで充電が開始され、デスク上をすっきりと保てる。 さらに、RGBライティングは各ゾーンで個別にカスタマイズ可能で、ゲーミング環境を演出する。

本製品は、競合他社の類似製品と比較しても、ワイヤレス接続の安定性とバッテリー持続時間で優位に立つ。2.4GHzワイヤレスは独自技術により干渉を低減し、Bluetoothとの併用も可能。 バッテリーはフル充電で最大30時間の連続使用が可能で、RGBライティングをオフにすればさらに延長できる。 重量は約99gと軽量で、高速なマウス操作を求めるゲーマーに適している。 タートルビーチは、この製品を「Kone XP Air」シリーズの一部として位置づけており、今後も同シリーズの拡充を予定している。 価格は未定だが、日本国内での発売は2024年秋を予定している





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ゲーミングマウス ワイヤレス 4Dホイール 充電ドック Turtle Beach

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