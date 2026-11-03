ターコウスキーがデューズバリー＝ホールのイングランド代表選出を強力支援

エヴァートンの主将ジェームズ・ターコウスキーは、キアナン・デューズバリー＝ホールがイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督の目に留まるに十分な活躍を見せていると主張。ネーションズリーグへの選出に期待が高まっている。

エヴァートンの主将である ジェームズ・ターコウスキー は、チームメイトの キアナン・デューズバリー＝ホール が イングランド代表 入りにふさわしい選手であると強く主張している。ターコウスキーは、デューズバリー＝ホールが イングランド代表 の トーマス・トゥヘル 監督の注目を集めるために十分なパフォーマンスを継続していると確信している。レスター・シティからグディソン・パークへ移籍して以来、このミッドフィールダーは急速にその評価を高め、エヴァートンの最近の好調な巻き返しを牽引する中核的な存在へと成長を遂げた。

デューズバリー＝ホールの顕著なスタッツと活躍

セント・ジェームズ・パークで開催された試合での1-0の勝利において、デューズバリー＝ホールは試合全体を通じて卓越したプレーを見せ、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。その数日前に行われた同じ相手との対戦となるカラバオカップの試合でも、勝利に大きく貢献していた。このように、彼は重要な局面でチームに不可欠な役割を果たし続けており、その存在価値は日々高まりつつある。

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月曜日に開催されたプレミアリーグの一戦において、28歳のデューズバリー＝ホールはピッチ上のほぼすべての選手を上回る圧倒的なスタッツを記録した。彼は決定機へと繋がるパスを3本記録するなどの創造的なプレーを見せたほか、ドリブルの成功率は驚異的な100％を誇った。また、総走行距離は11.9kmに達し、90分間に出場した全選手の中で2番目に長い距離を走破した。

ターコウスキーによる選手評価と信頼

ターコウスキーは、デューズバリー＝ホールについて冗談交じりながらも本心からの称賛を寄せた。彼は「いや、本当にトップレベルの選手だ。今は自信をつけて、常に自分が違いを生み出したいと思っている」と述べ、チームメイトの高いモチベーションを評価した。さらに、デューズバリー＝ホールが何度もボールを受けて彼らのために素晴らしいプレーをしてくれる点についても言及し、その貢献度を強調している。

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ターコウスキーは、デューズバリー＝ホールがプレミアリーグで見せている安定した活躍を基準に、彼がA代表デビューの有力候補になるべきだと確信している。チームメイトとしての信頼関係と、ピッチ上での確かな実績を背景に、ターコウスキーは代表監督であるトーマス・トゥヘルに対し、彼の選出を後押しする発言を行っている。これは単なる友情による推薦ではなく、客観的なパフォーマンスに基づく強力な推奨である。

トーマス・トゥヘル監督と代表選考の行方

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、今後のUEFAネーションズリーグに向けた初の代表メンバーを金曜日に発表する予定となっている。イングランド代表は、クロアチアおよびスペインと対戦することになっており、ドイツ人の指揮官にとって新体制でのチーム作りを着着手掛ける最初の重要な機会となる。この選考は、トゥヘル監督が求める戦術的適合性やコンディションを鑑みられた厳しいものとなる。

デューズバリー＝ホールは、この代表選考の過程においてターコウスキーのようなチーム内からの強力な支持を得ている。プレミアリーグでの具体的な数値目標の達成や、重要な試合でのマン・オブ・ザ・マッチ受賞といった実績は、彼の代表入りを決める上で重要な要素となり得る。ターコウスキーの支援を受けながら、デューズバリー＝ホールは今後公開される代表リストで名を連ねることを目指している。