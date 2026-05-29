タンパク質AIM、アルツハイマー病の原因物質除去を促進―AIM医学研究所が発表

AIM医学研究所の研究で、血中タンパク質AIMがアルツハイマー病の原因物質アミロイドベータの除去を促進し、認知症マウスの症状を改善したことが明らかに。

ＡＩＭ医学研究所の宮崎徹所長、前原奈都美研究員らの研究グループは29日、動物の血中に高濃度で存在するタンパク質「ＡＩＭ」に、 アルツハイマー病 の原因物質除去を促進する機能があるとの研究結果をまとめ、米科学誌「セル・リポーツ」で発表した。

ＡＩＭは体内にたまった老廃物などの「ゴミ」を掃除する機能を増強し、特にネコの腎臓病予防・治療薬として注目されている。 この研究では、ＡＩＭがアルツハイマー病を引き起こす「アミロイドベータ」の除去を促進するほか、脳内の酸化ストレスを抑える効果を発揮、認知症のマウスの症状を改善することを確認した。 認知症の大部分を占めるアルツハイマー病は、脳内にタンパク質の一種であるアミロイドベータがポリマー（重合体）となって蓄積、それが原因となる炎症で神経細胞が破壊されて発症する。

近年、脳内の免疫細胞「ミクログリア」にアミロイドベータを除去する作用があることが報告され、ミクログリアの作用増強に着目した認知症治療の研究も行われている。 宮崎所長らの研究グループは、既にＡＩＭが腎臓や肝臓などの臓器でゴミ掃除を促進する機能を解明しているが、脳内ではＡＩＭがミクログリアによるアミロイドベータの除去を助け、ポリマーの蓄積を防ぐことを突き止めた。 一方、アルツハイマー病の発症や進行は、脳内で発生した活性酸素による酸化ストレスが強く影響する。

同グループは最近、ＡＩＭに抗酸化作用があることを発見しており、この研究でも脳の酸化ストレス抑制へのＡＩＭの寄与が明らかになった。 こうした効果から、アルツハイマー病のマウスの脳内でＡＩＭを発現させると、認知機能の一部が改善することも分かった。 宮崎所長らはこれまで、ＡＩＭが動物の体内で産生される老廃物などゴミの掃除を促し、ゴミが原因となって起こる腎臓の慢性炎症を抑えるほか、腎細胞を弱らせる酸化ストレスを低減させる抗酸化作用を持つことも明らかにしている。

宮崎所長は「ＡＩＭが掃除のターゲットにする対象に、アミロイドベータが含まれることが分かった。 ＡＩＭの抗酸化作用が脳内の酸化ストレスを低減させる複合的な効果もあり、アルツハイマー病の症状改善につながる可能性が示唆される」としている。 この研究結果は、アルツハイマー病の新たな治療法開発に道を開くものとして期待される。 特に、ＡＩＭはもともと体内に存在するタンパク質であるため、副作用が少ない治療薬の開発が可能となる可能性がある。

研究グループは今後、ＡＩＭの投与によりアルツハイマー病の進行を抑制できるかどうか、さらに詳細な検討を進める方針だ。 また、ＡＩＭの抗酸化作用や免疫調節作用が他の神経変性疾患にも応用できるかどうか、幅広い研究が期待されている。 アルツハイマー病は高齢化社会においてますます重要な問題となっており、今回の発見が画期的な治療法につながるかどうか、今後の進展が注目される





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