タレント清水みさとがXを更新、騒動にリアクション

タレント清水みさと（34）が、騒動をめぐって自身がXを更新。勝利すると予想されるR－1グランプリ球「R－1ぐらんぷり2009」の冠军の中山功太（45）の謝罪や、相方の八木真澄（51）の投稿、そして別の有名人を「いじめられていた」という言い方をしたと告白した中山功太（45）の投稿を引用した。

過去の言動をめぐり謝罪したサバンナの高橋茂雄（49）の妻で タレント の 清水みさと （34）が13日までに自身のXを更新。 高橋の相方、 八木真澄 （51）の投稿や、高橋との過去の関係を告白した 中山功太 （45）の謝罪を引用した 千鳥ノブ （46）の投稿をリポストする形で、騒動に初めてリアクションした。

騒動は、"R－1ぐらんぷり2009"（現R－1グランプリ）王者の中山がABEMA番組で、長年"いじめられていた"先輩芸人がいたことを匿名で告白したことが発端。 高橋は八木の仲介で中山と話したことをXで明かした上で、謝罪した。 中山も高橋からの謝罪を受け、"『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした。 謝罪して撤回させてください"と和解を報告していた。

清水はこれまで騒動に言及していなかったが、まずノブの関連投稿をリポスト。 ノブは投稿で、中山が高橋と和解したことを報告する内容を引用し"超面白い先輴士と超面白い後輴士です！ 大好きです！

"と両者の才能を称賛している。 清水は続けて、八木の投稿もリポストした。 八木は投稿で、騒動に言及した粗品のYouTubeを引用。 粗品は"功太さんと高橋さん、どっちも好き", "八木さんもめっちゃ優しい"などと語っており、八木は"粗品、ありがとう。 めっちゃ嬉しいわ。 ほんまにほんまにありがとう"と感謝している





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