タレントのＪＯＹがＴＯＫＹＯ ＭＸでジョナサン・シガーの真実を明かす！

タレントのＪＯＹがＴＯＫＹＯ ＭＸにゲストコメンテーターとして生出演。生放送で共演のタレントの実像に驚く一幕があった。この日はお休みの新潮社出版部執行役員・中瀬ゆかりさんの代役でゲスト出演のＪＯＹは木曜日の『黒船特派員』でタレントのジョナサン・シガーについて、同じ群馬県出身で小学生の時、サッカーの大会で知り合った長い付き合いであることを明かした。年齢はジョナサンの方が１歳上も芸歴は自身が長いことをあげ、『その辺、ちゃんとしてほしいなと、態度をと思います』とピシャリ。しかし、ＣＭが明けると、ＭＣの大島由香里アナウンサーが『ＣＭ中に衝撃の事実が発覚しまして…』と言うと、ＪＯＹも『スタジオがざわつきましたね』と話した。知って３５年経つジョナサンについて、『初めて知ったことがあるんですよ。ジョナサンがハーフじゃなかったって言う…。これ、衝撃っすよ！』と驚きの表情で明かしたＪＯＹ。ジョナサンが『ハーフじゃないっすよ！』と言いきったところで『ハーフ感出してたじゃん！』と問い詰めたところでジョナサン。ジョナサンが『あえて（ハーフ感を）出そうとしてたわけじゃないですから』と説明。ＪＯＹが『がっつり外国人なの？』と改めて聞くとジョナサンが『がっつり外国人なのよ。（知ったのが）今なの？ こっちがびっくりだわ！』とジョナサン。ここで長年の共演作家・岩井志麻子さんもジョナサンの母親が群馬の人だったとお母さん、群馬の人だと思ってたと言うとジョナサンは『まったく入ってないですから。国籍もアメリカです』ときっぱり。ＪＯＹは自身について『国籍は日本です』と明言。ちなみにＪＯＹの本名はグリーンウッド・ジョゼフで父親がイギリス人で母親が群馬県出身の日本人であることを公表している。

タレント のＪＯＹが ＴＯＫＹＯ ＭＸ にゲストコメンテーターとして生出演。 生放送で共演の タレント の実像に驚く一幕があった。 この日はお休みの新潮社出版部執行役員・中瀬ゆかりさんの代役でゲスト出演のＪＯＹは木曜日の『黒船特派員』で タレント の ジョナサン・シガー について、同じ 群馬県出身 で小学生の時、 サッカーの大会 で知り合った長い付き合いであることを明かした。

年齢はジョナサンの方が１歳上も芸歴は自身が長いことをあげ、『その辺、ちゃんとしてほしいなと、態度をと思います』とピシャリ。 しかし、ＣＭが明けると、ＭＣの大島由香里アナウンサーが『ＣＭ中に衝撃の事実が発覚しまして…』と言うと、ＪＯＹも『スタジオがざわつきましたね』と話した。 知って３５年経つジョナサンについて、『初めて知ったことがあるんですよ。 ジョナサンがハーフじゃなかったって言う…。

これ、衝撃っすよ！ 』と驚きの表情で明かしたＪＯＹ。 ジョナサンが『ハーフじゃないっすよ！ 』と言いきったところで『ハーフ感出してたじゃん！

』と問い詰めたところでジョナサン。 ジョナサンが『あえて（ハーフ感を）出そうとしてたわけじゃないですから』と説明。 ＪＯＹが『がっつり外国人なの？ 』と改めて聞くとジョナサンが『がっつり外国人なのよ。

（知ったのが）今なの？ こっちがびっくりだわ！ 』とジョナサン。 ここで長年の共演作家・岩井志麻子さんもジョナサンの母親が群馬の人だったとお母さん、群馬の人だと思ってたと言うとジョナサンは『まったく入ってないですから。

国籍もアメリカです』ときっぱり。 ＪＯＹは自身について『国籍は日本です』と明言。 ちなみにＪＯＹの本名はグリーンウッド・ジョゼフで父親がイギリス人で母親が群馬県出身の日本人であることを公表している





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