ドジャースからフリーエージェントとなったタリク・スクバル投手が、ニューヨーク・メッツと９年総額４億５０００万ドルの契約を締結した。この契約は山本由伸投手の契約額を上回り、メジャーリーガー投手史上最高額となる。千賀滉大投手と先発ローテーションを形成し、メッツの巻き返しを目指す。

ドジャース からＦＡになった タリク・スクバル 投手が メッツ と９年総額４億５０００万ドル（約７１３億円）で合意した、と２２日（日本時間２３日）、大リーグ公式サイトなど複数の米メディアが伝えた。

メッツには千賀滉大投手が所属しており、来季はともに先発ローテーションを形成する。 同契約は山本由伸投手が２３年オフにドジャースと結んだ１２年３億２５００万ドル（約５１５億円）を超えるメジャー投手史上最大。１年平均５０００万ドル（約７９億３０００万円）も投手史上最高のシャーザーとバーランダーの４３３３万ドル（約６８億７０００万円）を上回った。 同投手にはメッツのほか、ドジャース、パドレス、ブルージェイズなどが興味を示していたと伝えられていた。

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スクバルは１８年ドラフト９巡目でタイガースに入団し、２０年にメジャーデビュー。５年目の２４年に最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の３冠でサイ・ヤング賞を受賞すると、翌年も最優秀防御率をマークするなどして２年連続の栄誉を手にした。 今季途中にドジャースへトレードで移籍し、３年連続２桁勝利となる１２勝７敗、防御率２・７２を残した。 メジャー通算成績は１６３登板、６６勝４４敗、防御率３・０２。９２５回１／３を投げて１０７５三振を奪っている。

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メッツは２４年オフにフアン・ソト外野手とメジャー史上最大規模の１５年７億６５００万ドル（約１２１２億５０００万円）で合意。 今季はナ・リーグ東地区で０３年以来、２３年ぶりに最下位に沈み、２年連続ポストシーズンを逃した球団が、来季は投打の最大契約選手を柱に巻き返しをはかる。