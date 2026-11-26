中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を巡っては、ホスト国・中国による高市早苗首相に対する接遇の在り方に関心が集まる格好となった。象徴的なのが、政府専用機とタラップの間に生じた大きな段差。24日の自民党の外交部会…

中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を巡っては、ホスト国・中国による高市早苗首相に対する接遇の在り方に関心が集まる格好となった。 象徴的なのが、政府専用機とタラップの間に生じた大きな段差。24日の自民党の外交部会などの合同会議では、首相の振る舞いを評価する声が上がる一方、政府側の対応に苦言を呈し、首相の安全確保に万全を期すよう求める意見も出たという。

「総理はご自身の役割を品位をもってしっかりと果たされた」 会議後、記者団の取材に応じた鈴木隼人外交部会長は、笑顔で一連の行事をこなした首相を評価する意見が複数の議員から出たと明かした。 約1時間半に及んだ会議。 中でも議論になったのがタラップの段差だった。 他の参加国・地域の首脳の到着時に同様の段差があったとする公開情報を外務省は把握していない。

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この日の会議では、実際の段差は報道されている40センチよりも大きかった可能性を指摘する声も出た。 首相は降機直前に段差について政府関係者から報告を受けたが、タラップの付け直しなどは求めず、予定通りに降機したという。