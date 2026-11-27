今月、中国・深圳で開催されたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で、世界は中国の権威主義的な共産党政権に対する2つの全く異なる対応を目の当たりにした。

今月、中国・深圳で開催されたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で、世界は中国の権威主義的な共産党政権に対する2つの全く異なる対応を目の当たりにした。 トランプ米大統領は、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領を喜ばせようとすることで、国際的緊張の緩和と新たな合意に向けた環境を整えることを目指した。

空港の駐機場での個人的な歓待を受け、両首脳を褒めたたえ、史上初の米中露3カ国首脳会談に参加することで。 会談では、核戦争を絶対に起こしてはならないと再確認する共同声明が発出されたものの、核兵器削減に向けた約束は交わされず、具体的成果には乏しかった。 世界は、日本の高市早苗首相にも注目していた。 彼女は到着時、韓国の李在明大統領ら他の首脳にはあったファンファーレや踊り、花束もない中、現役の中国政府高官ではなくすでに引退した元外交官の出迎えを受け、政府専用機の機体出入口から不自然に低く設定されたタラップに降りなくてはならなかった。

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高市氏は、首脳らが囲むテーブルでは習氏から7席離れた席に座らされ、首脳らの集合写真では後列の端っこ付近の位置に収まった。 習氏との2国間会談は実現せず、たった2回の短い握手が交わされただけだった。 歓迎晩餐会で高市氏が習氏に話しかけた際、習氏は笑顔を見せたものの返答しなかった。 中国の日本首脳に対する露骨な冷遇はほとんど滑稽なものだったとはいえ、彼女の静かな強靱さと自らの発言を撤回することを拒絶する態度は、トランプ氏のチャーム・オフェンシブ（魅力攻勢）よりも強いメッセージを発したかもしれない。