タミヤと木津和教氏、ザ・ミント400初完走へ実車プロジェクト始動

タミヤの開発担当スタッフが木津和教氏と出会い、フォルクスワーゲンベースの実車がザ・ミント400へ参戦。日本人チームの初完走へ向けた本格的なレースプロジェクトの詳細を解説。

タミヤ 株式会社と ブルーレーベル オートエンジニアリング株式会社は、北米の過酷な砂漠レース「 ザ・ミント400 」への実車参戦プロジェクトを共同で進めている。この取り組みは、同社開発スタッフが現地視察中に日本人チーム「 ノマドレーシング 」の代表である 木津和教 氏と出会ったことが発端となった。両者はRCカー開発と実車のレース参戦を掛け合わせた独自の連携により、日本人として初の同レース完走を目指す。

プロジェクトのきっかけは2023年、タミヤのスタッフがアメリカで行われるオフロードレース「ザ・カリフォルニア300」を視察した際にある。現地では日本人の観客は珍しかったため、出場していた木津和教氏がタミヤスタッフに主动で声をかけ、以降、親交が深まった。その頃、タミヤではアメリカの砂漠レースをイメージしたRCカー「1/9RC フォルクスワーゲン デューンビートル クロス」の開発が進められていた。一方、木津氏が長年出場してきたザ・ミント400の「クラス5-1600」は、フォルクスワーゲン『ビートル』をベースとした車両が激突するカテゴリーだ。この類似した背景とコンセプトが、両者の共同プロジェクトへの道を切り拓いた。

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ザ・ミント400は1968年にラスベガスのミントホテルの宣伝イベントとして始まり、1988年に一度終了したが、2008年に復活し現在は「ザ・グレート・アメリカン・オフロードレース」として世界中のレーサーが参加する人気レースとなっている。木津和教氏は10代の頃からアメリカのカーカルチャーに惹かれており、2013年に砂漠レースの世界を知った。2019年に一人でラスベガスを訪れ、初めてザ・ミント400を観戦した際、その圧倒的な体験から「見る側ではなく、自分もこの世界に入りたい」と強く感じ、参戦を決意した。

木津氏がクラス5-1600での出場を継続する決断をした理由には、かつてレースで活躍したRPMオフロードのクラス5-1600車両との出会いがある。その車両は2012年にデビューし、SCOREのシリーズチャンピオンを獲得した実績を持つ。古いビートルをベースにした小さな車両が広大な砂漠を走る姿に木津氏は強く惹かれ、「この車、このクラス5-1600でこれからも戦い続けたい」と語っている。この想いが、タミヤとのタッグによる実車製作プロジェクトへと発展した。

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実車を製作するのはブルーレーベルオートエンジニアリング株式会社で、レースに出場するのは木津和教氏がリーダーを務める日本人チーム「ノマドレーシング」だ。木津氏を含む4名のドライバーが分担して、約400マイル（約640km）の砂漠コースを走る。チームはこれまでも同レースに複数回出場しており、今回は初完走を目指す。使用されるベース車両は1968年式フォルクスワーゲン タイプ1で、全長4080mm、全幅1810mm、全高1670mm（ルーフ上端）、ホイールベース2430mm、車両重量1250kg（装備品含む）の仕様だ。

パワートレインはスレッテン・エンジニアリングが製作した空冷4ストローク水平対向4気筒OHVエンジンが搭載され、総排気量は1600ccだ。最高出力は83PS／5200rpm、最大トルクは10.5kgf・m／4800rpmを発揮し、燃料タンク容量は68Lだ。この実車のもとは、タミヤが2026年12月12日（土）ごろ発売予定のRCカー「1/9RC フォルクスワーゲン デューンビートル クロス（BB-02シャーシ）」だ。価格は5万2800円で、全長454mm、全幅204／225mm、全高180mm、ホイールベース283mmの本格的なオフロードタイプのRCカーとして展開される。