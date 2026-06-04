タッカー、5号先制2ランの自画自賛と大谷の二刀流の称賛

タッカーが5号先制2ランを放ち、自画自賛のコメントを残した。さらに、ドジャースの「顔」である大谷翔平が二刀流で活躍し、チームのために尽力している。

2回無死一塁の第1打席で相手先発・ギャレンの直球を捉え、右中間席に約1カ月ぶりとなる 5号先制2ラン 。3回1死一塁の第2打席は左前打で好機を広げ、次打者・マンシーの適時打を呼び込んだ。5回1死の第3打席も右前打で今季4度目の1試合3安打をマークした。

試合後、タッカーは先制2ランについて「多分、今年一番のスイングだったと思う。 スイングも打球の軌道も含めて、すべてが今年最高だったんじゃないかな」と自画自賛。

「ずっと探し求めていたのが、まさにああいうスイングだったんだ。 それがようやくできて、その後の打席にもつなげることができたのは良かった。 明日もまた続けられるようにしたいね」と手応え十分の一発だったとうなずいた。 タッカーはオフに4年総額2億4000万ドル（約381億6000万円）の大型契約を結んでドジャースに加入。

ここまで打率・243、5本塁打、29打点と本来の調子は出ていないものの「ドジャースは本当に良いチームだし、素晴らしい仲間たちがいる。 みんながお互いを支え合っているし、再びワールドシリーズに進出して優勝するために助け合っているんだ。 毎日球場に来たら勝つためにプレーするし、良い準備と良い練習を積み重ねようとしているよ」と最高の環境で勝利のために戦えることに感謝する。

また、ドジャースの「顔」でもある大谷翔平がこの日、投手として6回2安打無失点、打者としても3安打2出塁と二刀流で活躍したことには「打者としてプレーしながら、登板日にはマウンドにも上がる。6日ごとに投げて、あれだけのパフォーマンスを見せている。 本当に驚異的だよ」と称賛。

「僕は100マイル（約161キロ）を投げるわけじゃないから、彼がどんなことを経験しているのか完全には分からない。 でも、彼は毎日、そしてマウンドに上がるたびに、自分の持っているすべてをチームのために注ぎ込んでいる。 本当に素晴らしい仕事をしていると思うよ」と改めて二刀流の偉大さに敬意を示した





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