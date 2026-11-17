マダコが狭い穴を抜ける精密な動作メカニズムを解明。非対称な腕の使い分けや段階的な通過手順が判明し、災害現場での軟体ロボットの制御技術向上に期待が高まっている。

シン研究チーム は、タコが複雑な障害物を通過する際の精密な動作メカニズムを解明した。実験では、大小異なる穴を通り抜けるタコの行動を詳細に記録し、体のサイズと穴の大きさの比率に応じた最適な動作手順が存在することを明らかにした。この知見は、災害現場などの不整形な環境を移動する 軟体ロボット の制御アルゴリズム開発に直接応用できる可能性を秘めている。

軟体動物の複雑な通過メカニズム

タコは、屈曲の伝播や伸長、ねじり、硬化といった基本動作を「モーター・プリミティブ」と呼ばれる部品のように組み合わせて、自在な身体操作を実現している。これまで、一本の腕を穴に通す程度の基本的な動作は研究されていたが、全身を通過する際の詳細な制御手順については不明な点が多かった。シンチームは、透明なアクリル板で仕切られた水槽に大小の穴を開け、タコが反対側へ移動する過程を動画で記録する装置を用いて実験を行った。この方法により、他の隙間からは逃れないよう制限した条件下で、純粋な通過動作だけを分析することが可能になった。

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個体差と穴のサイズによる行動の差異

実験の対象となったのは、亜成体のチチュウカイマダコ三匹である。体の大きさは両目の間隔を指標とし、十五〜二十ミリメートルの個体を「大きい穴」条件で、三十〜三十五ミリメートルの個体を「小さい穴」条件で試験した。大きい穴の場合、タコはまず一本の腕を伸ばして探り、次に数本の腕で穴を塞ぐように密着させる。その後、すでに通した腕で板を押さえながら、残りの腕や頭部、外套膜を一気に引き寄せて通過した。一方、小さい穴を通る際は、体が上向きに回転して腕の根元を奥へ押し込むなど、通路を確保するための追加的な調整動作が見られた。

統計的な分析の結果、通過手順の選択はタコの体と穴の直径の相対的な差と有意に関連していることが確認された。大きい穴の条件で三段階の動作が見られたのは十四回であり、四段階の動作はゼロ回だった。逆に小さい穴の条件では、三段階が一回、四段階が十五回観測された。このデータは、タコが自身の身体的特徴と障害物の制約に応じて、最も効率的な移動戦略を柔軟に切り替えていることを示している。

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腕の使い分けと非対称性の影響

腕の使い分けにも明確な傾向が認められた。最初に穴を通す腕や、板を押さえるために吸盤を使う腕には前方の腕が使われる傾向があった。特に、最初に通す腕として左側の二本が選ばれやすいことが確認された。二段階目で通した腕の本数は三〜五本で、四本が最も多く選択された。研究チームは、この左側への偏りが、装置の非対称性により片側の方が外の様子を視認しやすいことが影響している可能性を指摘している。また、生後四ヶ月のマヤダコ四匹を用いた追加実験では、直径十ミリメートルの穴を通ろうとする試みは行われず、二十ミリメートルの穴では三段階の動作で通過することに成功した。

ロボット制御への応用と今後の課題

この研究成果は、軟体ロボットの開発に大きな示唆を与える。災害現場のがれきのような通路の幅が予測できない環境では、従来は最も狭い通路に合わせてヘビ型ロボットが設計されてきた。しかし、その場合、小型化の代償としてセンサーや作業能力が犠牲になりがちだった。タコが複数の単純な動きを上位の意思決定で統合して身体を变形させ通過する仕組みを解明することで、より多機能で堅牢な軟体ロボットの制御が可能になるかもしれない。今後は、より多くの個体を用い、複数の穴の大きさで検証を行う必要がある。

ただし、今回の研究には限界もある。各々のチチュウカイマダコは一つの条件でしか試行されていないため、手順の違いが穴の大きさによるものなのか、個体差によるものなのかを現時点では完全には区別できない。また、四段階の手法では試行回数の増加とともに所要時間が延びる傾向があり、体の成長や意欲の低下が原因と推測される。タコの動作が基本動作そのものなのか、単なる組み合わせなのかなど、さらなる解明が必要だが、生体からのインスピレーションは災害救助ロボットの実現に向けた重要な手がかりとなる。