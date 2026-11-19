トレーディングカードゲーム「WIXOSS」は2027年2月27日発売の新拡張パックを最後に新規商品展開を休止する。12年の歴史に幕を下ろす。

タカラトミー 株式会社は、 トレーディングカードゲーム 「 WIXOSS 」の新規商品展開を2027年2月27日付で休止することを正式に告知した。この長年にわたって展開されてきたタイトルは、2014年のリリース以来、多くのプレイヤーに支持されてきたが、今年2月に発売を予定している 新拡張パック を最後に、新規商品の開発と販売を終了する。これにより、開始から12年以上続いた「 WIXOSS 」シリーズの歴史は一旦の幕を閉じる。同社はこの決定に対して、長年支えてきたプレイヤーや店舗、そして業界関係者への深い感謝の意を表明している。

WIXOSSの基本設定とルリグ制度

「WIXOSS」は、タカラトミーが2014年4月に発売を開始したアナログ形式のトレーディングカードゲームである。同タイトルにおけるゲームシステムは、プレイヤーが事前に構成したカードデッキを用いて、対戦相手との戦略的なバトルで勝利を目指すという基本的なルールに基づいている。しかし、単なるカードバトルにとどまらず、このタイトルが持つ最大の特徴は、自分のパートナーとなる「ルリグ」と呼ばれる美少女キャラクターを選択し、そのルリグを介してカードバトルを展開する点にある。この「美少女×TCG」というコンセプトは、カードゲームの市場において独自のポジションを確立し、多数の美少女キャラクターを描いたカードが登場することで大きな話題を呼んだ。対象年齢が15歳以上と設定されていた背景には、これらの要素が含まれていたと考えられる。

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アニメ化と累計4000万パックの記録

ゲーム自体の人気が高まるにつれ、「WIXOSS」はメディアミックスへの展開も進められた。特に、TVアニメ作品「selector infected WIXOSS」および「selector spread WIXOSS」が制作され、アニメ内では願いを賭けてWIXOSSで戦う少女たちのストーリーが描かれ、作品の世界観を広げることに貢献した。商業面的にも大きな成功を収めており、タカラトミーが2024年に発表したデータによれば、「WIXOSS」の累計出荷数は既に4000万パックを突破していた。この数字は、同タイトルが日本国内のみならず、トレーディングカードゲーム市場において極めて長期的かつ安定的な支持を集めていたことを示す明確な指標である。10年以上に渡って展開が続けられ、その間には複数の拡張パックやルール改訂が行われ、コミュニティの維持に成功してきた。

2027年2月27日が最後の開発日程

今回の休止告知により、今後の開発スケジュールは明確に定義された。タカラトミーは、2027年2月27日に発売を予定している新拡張パックをもって、新規の商品展開を休止すると確定付けた。この最終的な新拡張パックは、単なる終了を告げるものではなく、ユーザーへの感謝を込めたメモリアルな商品として位置づけられている。開発チームは、12年間の歴史における感謝を胸に、最後の商品だからこそ「WIXOSS」らしさを凝縮し、プレイヤーが最後まで楽しめる内容となるよう制作に励んでいるとのことである。これにより、2027年2月27日以降は新規のカードやパックが発売されず、既存のデッキを用いたプレイやコミュニティ活動は続けられるものの、公式の新規コンテンツ供給は停止することになる。

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終了の影響と関係者の反応

この開発休止決定は、長年「WIXOSS」の生態系を支えてきたプレイヤー、店舗、そして関係者に対して大きな影響を与える。公式発表では、これまでの活動に対して広範な感謝の言葉が伝えられており、これは単なる商業上の判断ではなく、コミュニティとのつながりを尊重する姿勢を示すものだと解釈できる。累計出荷数4000万パックという記録は、12年間の継続的な開発がもたらした成果であり、その遺産は今後もプレイヤーの手元に残るカードとして記憶される。2027年2月27日発売の新拡張パックは、この長い歴史の一区切りを飾る最後の章となる。今後の展開において、既存のカードルールがどの程度維持されるか、あるいはアーカイブ的な扱いになるかは不透明だが、少なくとも新規開発の停止は変更されない見込みである。

12年の歴史を終える決断の背景

12年という歳月を経て新規展開を休止するに至った理由の詳細については、公式発表では言及されていない。しかし、トレーディングカードゲームの市場において、10年以上の展開を維持することは極めて稀であり、それ自体が「WIXOSS」の成功を物語っている。タカラトミーとしては、2027年2月27日を最終日として、開発リソースを他のプロジェクトへ移行させるか、あるいはブランド自体を休眠状態へと移行させるかのいずれかの選択肢を選んだと考えられる。この決定は、ゲーム業界におけるライフサイクル管理の一環としても注目に値する。プレイヤー側としては、最後の新拡張パックを通じて、最終的なコンテンツを体験し、12年の歴史を振り返る時間を持つことが求められる。今後の動向としては、在庫処理やルール改訂の最終アナウンスなどが予想されるが、2027年2月27日という日付は、これからの「WIXOSS」フェーズにおいて明確な境界線となる。