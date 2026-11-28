お笑いコンビ・タカアンドトシのタカが50歳の誕生日を機に、長年やったことのないロン毛とマッチョ化に挑戦している。トシからは「気持ち悪い」「バカか」と强烈にツッコまれ、周囲や家族からの反応も最悪でクレームが来るほどという。

タカトシ・タカ ５０歳で ロン毛 ＆ マッチョ に初挑戦中「膝までのばして」 トシはバッサリ「気持ち悪い」周囲の反響も最悪お笑いコンビ・ タカアンドトシ が２８日、都内で、「マルちゃんの焼そば」とのタイアップ企画として行われた、「『マルちゃんの焼そば× タカアンドトシ 』焼そばはマルちゃん！

スペシャルライブ」にお笑いコンビ・レインボーと出席した。 タカは、イメージよりも髪が伸びている印象。

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「５０歳になってから今まで人生でやったことがないことにチャレンジしようと思って、ロン毛にしてるんです。 あとマッチョになったこともないんで、ロン毛のマッチョになろうと動いてるんです」と意外な構想を明かした。 トシからは「５０（歳）でやることかそれが。 バカか。