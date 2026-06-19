タイムレス査定士、岡根壮太がフジテレビ特別番組『決戦は7日後』に出演

株式会社タイムレスの査定士である岡根壮太が、2026年6月20日放送のフジテレビ特別番組『決戦は7日後』に出演します。同社は以前、フジテレビ『タイムレスマン』でも紹介され、timeleszメンバーとのオークションプロジェクトが実施されました。

総合リユースサービスを提供する株式会社 タイムレス （本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場浩太）は、2026年6月20日（土）にフジテレビ系列で放送される特別番組『 決戦は7日後 』に、同社の査定士である 岡根壮太 が出演することを発表しました。

岡根は、総合買取サロンタイムレスの店舗運営を統括する店舗営業部部長であり、数多くのブランド品や骨董品の査定に精通したエキスパートです。 今回の出演では、その豊富な知識と経験を活かし、番組内で独自の査定技術を披露する予定です。 株式会社タイムレスは、リユース市場においてオークション事業、総合買取サロン、古物商プラットフォームの3つの柱で事業を展開しています。

特に、全国に展開する総合買取サロン「タイムレス」は、ブランド品、貴金属、時計、バッグ、切手、古銭など幅広いアイテムを専門的に査定・買取しており、その査定精度の高さに定評があります。2025年4月20日（日）深夜に放送されたフジテレビの番組『タイムレスマン』では、同社のメインオフィスである豊洲オフィスに人気アイドルグループtimeleszのメンバー8人が訪れ、撮影が行われました。 この番組では、サプライズで始まった「先輩にご挨拶」企画の中で、timeleszメンバーが株式会社タイムレスの社員と交流し、代表取締役社長の馬場が「一緒にタイムレスを盛り上げたい」と語る場面もあり、メンバーからは「ありがたい」という感謝の声が上がりました。

さらに、撮影では「timeleszオークションプロジェクト」と題された企画が実施され、店舗営業部部長の岡根を中心に、timeleszメンバーが持ち寄った私物の品々が査定されました。 岡根は一つひとつのアイテムを丁寧に鑑定し、その正確な査定額にメンバーたちも驚きの表情を見せました。 このプロジェクトを通じて、タイムレスのリユース事業への取り組みと、エンターテインメント性を融合させた新しい試みが視聴者に大きな反響を呼びました。

今回、岡根が出演する『決戦は7日後』は、様々な分野のプロフェッショナルが集結し、7日間の限られた時間で究極の決断を下すというコンセプトの特別番組です。 彼の査定士としてのスキルがどのように生かされるのか、注目が集まっています。 放送日時は2026年6月20日（土）で、詳細な時間は後日発表されます。 今後のタイムレスのさらなる展開に期待が寄せられます





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