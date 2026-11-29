元ボクシング・ヘビー級チャンピオンのタイソン・フューリーさんの妻、パリスさんは、夫が統合失調症と診断されたことは「一度もない」と明言した。この数日前、フューリーさんに関するドキュメンタリーの公開に先立ち、Netflix（ネットフリックス）が公開したインタビューの中で、夫妻はある精神科医の診断結果に言及していた。

2018年、英BBCのスポーツ・パーソナリティー・オブ・ザ・イヤーの授賞式に出席するタイソン・フューリーさん(左）と妻のパリスさん/Jeff Spicer/Getty Images via CNN Newsource 元ボクシング・ヘビー級チャンピオンのタイソン・フューリーさんの妻、パリスさんは、夫が統合失調症と診断されたことは「一度もない」と明言した。

この数日前、フューリーさんに関するドキュメンタリーの配信に先立ち、Netflix（ネットフリックス）が公開したインタビューの中で、夫妻はある精神科医の診断結果に言及していた。 それに先立つ23日、Netflixはドキュメンタリーからの抜粋を公開。 その中でパリスさんは夫が「統合失調症」だと理解する難しさについて語っていた。

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パリスさんは声明を出し、「タイソン・フューリーのドキュメンタリーのオリジナル版で私が行った発言について、明確にしておきたい」「何年も前のことだが、タイソンの病状について話していた時に、『統合失調症』という言葉を使ったことは覚えている」と語った。 声明はNetflixが27日にCNNと共有した。 パリスさんは声明の中で「タイソンは統合失調症に関連する症状をいくつか示していたが、実際には統合失調症ではなく、その診断を受けたこともない」と明言。