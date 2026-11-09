ソ連崩壊後の移民女性とバダンテ問題の背景

2000年代初期にイタリアへ移住し介護職バダンテとして働き続けた元教員の体験から、ソ連邦崩壊後における東欧からの移民実態と人権問題を紐解く。

2000年代初期の日本において、元教員が自身の家庭科授業での記憶を辿りながら、イタリアへ渡り 介護職 として働く女性たちの実情を回想している。

家庭科授業と元教員のイタリア移住

2000年代初期、当時の教員は陽気で優しい性格を持つシングルマザーであり、週に1度学校で行われる家庭科の授業を通じて多くの生徒の心を癒やしていたとされている。

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家庭科の授業では、女子生徒は裁縫や編み物、料理を学び、男子生徒は木工制作を習得する教育システムが導入されていた。

教員はある日を境に授業への出席を中止し、後に教員の職を辞してイタリアへ移住した事実が明らかになっている。

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ソ連崩壊後の移民現象とバダンテ

ソ連邦の崩壊後から2000年代初期にかけて、かつてソ連邦に属する国々からのシングルマザーが家族を養うために故郷を離れ、イタリアが移住先の主要な一つとなっていた。

これらの移民女性は、イタリア語で介護職を意味する「バダンテ」として雇用され、当時の祖国では想像できないほどの高収入を得て、故郷の家族へ送金を行っていた。

搾取の実態と社会的課題

移民ヘルパーであるバダンテを取り巻く環境は一律ではなく、家族の一員のように接してくれる家庭も存在する一方で、強制送還の恐怖に晒され続け搾取の対象となるケースも報告されている。

この現象は、国境を越えた労働移動において生じる人権侵害と経済的依存の構造的な問題を示唆しており、歴史的経緯と現代の移民政策が交差する複雑な事態を描いている。