ソンフン主演韓国ドラマ『ボスの露骨な趣向』Leminoで日韓同時配信開始

ソンフン主演の韓国ドラマ『ボスの露骨な趣向』が11日よりLeminoで日韓同時配信される。AI天才とインディーズ歌手の純愛物語の概要とキャスト紹介。

俳優の ソンフン が、約3年ぶりに主演を務める韓国ドラマ『 ボスの露骨な趣向 』（全12話）が、11日の11時30分より映像配信サービス「 Lemino 」で、韓国との同日に日本独占配信されることが決定した。この配信は毎週水曜日と木曜日に最新話が更新される形式で、ファンからの待ち望まれていた作品の登場となる。 ソンフン が演じる主人公は、財閥の御曹司でありAI分野の天才である クォン・ドヒョク だ。

合理性至上主義のAI天才の物語

ドラマの中心人物であるクォン・ドヒョクは、容姿、知性、財力のすべてを兼ね備えた人物だが、感情よりも合理性を最優先する超現実主義者として描かれる。彼自身に好みすら存在しないほど論理的であり、人の声が入っていないクラシック音楽のみを聴くといった特徴的な性格を持つ。そんな彼が、あるインディーズアルバムの楽曲「Her（彼女）」という曲の歌声に強く心を動かされ、その歌声の主を探し始めるきっかけとなる出来事が物語の発端である。

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生まれて初めて感情の波に動かされたドヒョクは、データ以外のものを信じることを良しとしない彼にとって未曾有の経験となる。この探求の過程で、インディーズバンドのボーカルであるイ・ウンチェと出会う。感情を表に出さず、AIのように振る舞うドヒョクと、音楽に情熱を注ぐウンチェの対比が、ドラマのコアな魅力となっている。合理性と感情の衝突が、両者の関係性に深みを与えている。

オ・セヨンとイ・ジョンシンの加勢

イ・ウンチェ役を演じるのは、『判事イ・ハニョン』などで知られるオ・セヨンだ。彼女は昼と夜で異なる顔を持つ女性として描かれ、就職活動を行いながら周囲に隠れて音楽活動を続けているキャラクターである。この設定は、社会規範と個人の夢の間で揺れ動く現代の若者の葛藤を象徴しており、視聴者に共感を呼ぶ要素を持っている。オ・セヨンの演技が、感情豊かなウンチェの内面を表現する鍵を握っている。

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さらに、CNBLUEのメンバーとしても活躍するイ・ジョンシンが、容姿、家柄、能力、人柄のすべてを兼ね備えた「六角形の男」と呼ばれる医師役で出演する。このキャラクターは、ドヒョクとは対照的な社会的成功を収めた人物として物語に存在し、三つ巴の人間関係や競合を暗示している可能性もある。イ・ジョンシンのマルチタレントとしての魅力が、ドラマの幅を広げる役割を果たすことが期待される。

制作発表時の反響と作品の魅力

制作発表の段階から、ソンフンの代表作の一つである『じれったいロマンス』のワンシーンに登場した本が、本作の原作ではないかという噂がファンの間で話題を呼んでいた。この疑惑は、作品への期待感をさらに高める要因となった。ソンフンが得意とする、恋愛には不器用だがハイスペックな男性役を再び演じる点が、今回の大きな見どころとなっている。彼の微細な表情の変化や、論理と感情の狭間で苦悩する演技が、視聴者を引き込む力を持つ。

『ボスの露骨な趣向』は、単なる恋愛ドラマにとどまらず、AI化が進む現代社会における人間の感情の価値を問うような深みもある。クォン・ドヒョクが「Her」の歌声を通じて自分自身を見つける過程は、データ社会における人間的なつながりの重要性を再認識させるテーマを含んでいる。Leminoを通じて、この独自の世界観を日本語字幕付きで堪能できるのは、日本在住のドラマファンにとって嬉しいニュースである。全12話という適度なボリューム感も、週末のリラックスタイムにぴったりである。

配信スケジュールと今後の展開

本作の配信は、11日11時30分を皮切りに開始され、以降も毎週水曜日と木曜日に新しいエピソードが追加される予定だ。このスケジュールにより、視聴者は毎週決まった時間に新作を楽しみ、SNSなどで感想を共有しながらストーリーを追体験できる。韓国での放映状況と連動した配信形式は、グローバルなファンコミュニティの活性化にも寄与する可能性がある。Leminoの利用者は、この新鮮な韓流ドラマを通じて、ソンフンやオ・セヨン、イ・ジョンシンの新たな魅力を発見できるだろう。

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製作会社であるGODINMEDIA Corpが手がける本作は、高品質な映像美と緻密な脚本で知られている。ソンフンの約3年ぶりの主演作というキャッチコピーが示す通り、彼のキャリアにおける転機となる作品であり得る。視聴者は、感情を重視しないAI天才が、どのようにして人間らしい心を取り戻していくのかを見守ることになる。このドラマが、多くの視聴者に心を動かされることの大切さを思い出させる機会になれば幸いである。11日からの配信スタートに向け、ファンからの注目が集まっている。