オーストラリアとソロモン諸島は２５日、豪州をソロモン諸島の最優先の防衛協力相手と位置付ける安全保障協定に署名した。中国と安全保障協定を締結した経緯があるソロモン諸島にとって、方針転換となる。 両国首脳

オーストラリアとソロモン諸島は２５日、豪州をソロモン諸島の最優先の防衛協力相手と位置付ける安全保障協定に署名した。 中国と安全保障協定を締結した経緯があるソロモン諸島にとって、方針転換となる。

アルバニージー豪首相はソロモン諸島のワレ首相との共同記者会見で「豪州はソロモン諸島の主要な安全保障上の協力相手であることを誇りに思い、その責任を真剣に受け止めている」と述べた。 協定は広い分野にわたる。 インフラや教育への投資に対する豪州の資金拠出や、ソロモン諸島国民向けのビザ（査証）制度の改善が盛り込まれたほか、ソロモン諸島政府には重要インフラについて豪州と協議することが義務付けられる。 ワレ氏は「ソロモン諸島は長年、地域に不確実性と疑念をもたらす存在だった。

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そうした時代は終わった」と述べた。 しかし、２５年には代表団を率いて北京を訪問し、中国の経済発展を称賛。 自身の党は「一つの中国」原則を支持すると述べた。 ローウィー研究所太平洋諸島プログラムのコナー・グラハム研究員は「今回の協定に加え、ソロモン諸島が中国との協定を失効させるとの兆しもある」と指摘し、豪州が同地域で結んできた過去の協定以上に意義が大きいとの見方を示した。 「太平洋における中国の安全保障上の野心にとって、間違いなく打撃となる」と語った。