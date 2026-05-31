ソフトバンクはフランスに欧州初の大規模AIデータセンターを建設し、EDFやSchneider Electricと連携して低炭素電力と高度なデジタルエコシステムを提供する。ダンケルク港湾と地方自治体の協力の下、地域経済とデジタル主権の強化を目指す。

AI技術が新たな転換点に差し掛かる中、インフラ整備を主導する国々が次世代のテクノロジー、産業、社会の姿を形作ることになると期待されている。 日本の通信大手 ソフトバンク は、フランスにおいて大規模なAI データセンター 投資を決定し、欧州初の試みとして注目を集めている。

この投資は、フランスが持つ豊富な産業基盤と高度な人材、市場としての強い意志を背景に、欧州全体のAIバリューチェーンを牽引する拠点としての地位を確固たるものにする狙いがある。 エマニュエル・マクロン大統領が掲げるAI戦略と相まって、ソフトバンクの取り組みはフランス政府の産業政策とシナジーを生み出し、電力供給や規制手続きの迅速化といった行政側のサポート体制も整っていることが明らかになった。





投資先として選ばれたブシャン（Bouchain）地区のデータセンターは、フランス国内最大手の電力会社EDFや、電力・オートメーション分野で世界的に認知されたSchneider Electricといった国内有数の企業との協業が前提とされている。 EDFは既存の産業用土地を再活用し、低炭素電力供給とエネルギー主権を支えるインフラを提供することで、デジタルインフラへの大規模投資を可能にした。

Schneider Electricはエネルギー技術パートナーとして、プレファブリケーション型電力モジュールや高度なエネルギー管理システムを導入し、データセンターの高速稼働とエネルギー効率化を同時に実現する役割を担う。 これにより、AIの高負荷計算と環境負荷のバランスを取る持続可能なインフラが構築される。



ダンケルク都市共同体とダンケルク港は、このプロジェクトを歓迎し、地域経済への波及効果を期待している。

公共コンサルティング会社Business Franceや地域関係者との連携により、プロジェクトは脱炭素化された電力供給と高度なデジタルエコシステムの両立を目指す。 さらに、オー＝ド＝フランス地域圏は、競争力とイノベーション、環境への責任を兼ね備えた持続可能な産業発展のモデルケースとして、本プロジェクトの成功を地域戦略の重要なマイルストーンと位置付けている。

AIの課題である「高速处理とエネルギー効率」の両立は、今回の投資と提携体制により具体的な解決策が提示され、フランスは欧州におけるデジタルエコノミーの主要ハブとしての地位をさらに強化することとなる。 ソフトバンクは、フランスの産業主導型AIインフラ構築に対し長期的なコミットメントを示し、雇用創出とデジタル主権の実現に寄与することを誇りに思っている





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