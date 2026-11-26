シャープはシニア向けスマートフォン「シンプルスマホ8」を発表。ソフトバンクが12月4日に発売する。約6.1型大画面や登録したアプリを素早く起動できる「クイック操作ボタン」を搭載する。AIによる迷惑電話対策機能や防水・防塵性能も備え、日々の使いやすさと安心感を高めている。

本体側面には、よく使うアプリを1つ登録して押すだけで起動できる「クイック操作ボタン」を新たに搭載。 購入時の初期設定では音声操作を割り当てている。 本体前面には電話、ホーム、メールの専用キーを配置しており、押すだけで各機能を起動できる。

このキーには電話の着信やメールの受信を点滅して知らせる仕組みを採用し、シニア世代でも迷わず直感的に操作できる工夫を施した。 カメラ機能は約5030万画素シングル仕様で、AIを活用した「文書撮影モード」を新たに採用した。 書類やメニューなどのテキストを撮影すると、AIが影の除去を行う他、台形状にゆがんだ写真を自動で補正して見やすく整える。 背面にシングルカメラを搭載する通話中もAIが内容を分析し、特殊詐欺などの恐れがある電話と判断すると画面表示と音、バイブレーションで注意を促す。

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不審な電話だと感じたら、「この電話は、お受けすることができません」という音声を流して通話を終了できる。 意図しないアプリのインストールを抑止する「インストール確認表示」機能も新搭載した。 本体はIPX5／IPX8／IPX9の防水とIP6Xの防塵（じん）、米国国防総省制定規格MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性能を備え、泡タイプのハンドソープでの洗浄やアルコール除菌シートでの拭き取りにも対応する。