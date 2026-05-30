ソフトバンク木村光、プロ初勝利で母への感謝「あの一言がなければここにいなかった」

ソフトバンク・木村光投手がプロ入り初勝利を飾り、試合後の会見で母への感謝を語った。かつて野球を諦めかけたが、母親の励ましで再挑戦し、甲子園出場を経てプロへ。育成契約から這い上がり、リリーバーとして信頼を得ての初白星に感慨深げに「両親のおかげ」と笑顔を見せた。

ソフトバンクのルーキー、 木村光 がプロ入り初勝利を挙げ、試合後の記者会見で感激の表情を見せた。 本拠地・福岡PayPayドームの大歓声とフラッシュライトに囲まれ、彼は「最高です！

初めまして木村光です。 これからもっと投げて、もっと応援してもらえるように頑張ります」と清廉な笑顔で語った。 この光景は、プロの舞台で初めて味わう絶景だと彼は感慨深く振り返った。 木村の野球人生は決して順風満帆ではなかった。

奈良・橿原磯城シニア時代は強豪チームに所属しながらも控え投手で、精神的に追い詰められ「野球がしんどかった」と野球を辞めようと考えたことがあった。 特待生ではなく、高校進学時には野球を続ける意志はなく、奈良大学附属高校へは一般受験で進み「バスケでもやってみようかな」とさえ思っていた。 しかし、母からの「あんた野球をしなさい」という厳しい言葉が転機となり、渋々ながら野球を継続。2年秋に投手としての才能が開花し、3年春からエースナンバーを背負い、夏の甲子園初出場を果たした。

初戦・羽黒戦では9回1失点の完投勝利を収め、春夏通じて同校に聖地初勝利をもたらした。 佛教大を経て福岡ソフトバンクホークスに22年育成ドラフト3位で入団。 翌年7月に支配下選手昇格を勝ち取り、プロ4年目の今季はリリーバーとして首脳陣の信頼を得て奮闘を続け、念願の初白星を手にした。

「あの時、母の言葉がなければ今ここにいなかった」と木村は言い切る。 「両親に感謝ですし、両親のおかげです」と照れくさそうに笑い、初勝利の記念球は「親にあげたい」と大切に握りしめた。 今後も活躍が恩返しになると誓うルーキーの姿に、周囲から激励の声が寄せられている





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