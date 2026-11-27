ソフトバンクの山本恵が年俸1100万円で契約を更改し、来季6年目へ向けてフルシーズン1軍で戦い2桁本塁打を目指す。筑後ファーム施設では体重増と瞬発力強化を柱とする調整が進んでいる。

ソフトバンク の 山本恵 選手が、 みずほペイペイドーム で契約交渉に臨み、200万円増の年俸1100万円でサインした。金額は推定とされている。山本選手は来季で6年目のシーズンを迎え、同学年の正木選手並みの活躍を誓った。「正木ドリル」での大ブレークを狙うという意気込みを示した形だ。

山本選手は契約交渉の場で、具体的な目標を口にした。「まずはシーズン一年間、1軍で完走すること。ホームランは2桁打ちたい」と語り、長いシーズンを戦い抜くことを第一の課題に掲げている。自慢のパワーを生かした打撃で、チームの戦力として定着することを目指す構えだ。

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年俸1100万円で契約更改、来季は1軍完走と2桁本塁打を目標に

山本恵選手は年俸1100万円でサインし、来季の目標として1軍での1年間の完走と2桁本塁打を掲げた。増額は200万円で、金額は推定という扱いになっている。契約更改の場で示されたのは、攻撃面での数字と、シーズンを通して出場し続けるという体制面の両方の目標だった。

今季の山本選手は18試合に出場し、3本塁打、打率・268、7打点を記録した。数字の面では自慢のパワーを発揮した形だが、シーズンを通した出場機会は限られた。来季はその経験を踏まえ、1軍の戦力として長く戦い続けることが求められる。

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山本選手が掲げた2桁本塁打という目標は、今季の3本塁打からの大幅な上積みを意味する。単にボールを遠くへ飛ばすだけでなく、年間を通じて安定して打席に立ち続けられるかどうかが、目標達成の前提になるとみられる。

5月30日の外野守備での負傷と右肘手術からのリハビリ

山本選手は今季、5月30日の広島戦で外野守備中にフェンスに激突し、翌31日に脳しんとう特例で出場選手登録を抹消された。今季の離脱はこの負傷が最初の大きな要因となった。

8月には右肘の手術を受けることになり、再び離脱を余儀なくされた。現在は来季の復活を目指してリハビリに取り組んでいる。試合への復帰に向けた準備が、今の山本選手にとって最も重要な段階となっている。

リハビリの拠点となっているのは筑後ファーム施設だ。ここでは小久保監督が「和製ペタジーニ」と命名した左の大砲に対し、正木化プログラムが進行している。正木選手の左肩負傷からの復帰を支えたストレングス＆コンディショニングコーチのもとで、同じメニューを組んでもらっているという。

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正木化プログラムで体重98キロへ、瞬発力と飛距離向上を狙う

正木化プログラムでは、山本選手は正木選手と同じメニューを取り入れ、パワーアップを図っている。山本選手は「同じメニューを組んでもらってパワーアップを狙ってます。正木のように打てるように」と話し、笑みを見せた。正木選手の復帰を支えた指導を取り入れることで、打球の強さを高める狙いがある。

苦手意識があるという瞬発系のメニューも組まれている。山本選手が描く理想の体形は「デカくて動ける、強い肉体」だという。パワーだけでなく、動きの速さも備えた体を目指しているのが特徴だ。

体重は公称89キロだが、現在は98キロまで増えている。今後は100キロ近辺を保ちながら、打球の飛距離と速度を高めることを狙っている。体重を増やしつつ動ける体を作るという両立が、来季の本塁打増につながるかどうかが注目点になる。