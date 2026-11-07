ソフトバンク山本祐大、両リーグ制覇の最優秀バッテリー賞に意欲

ソフトバンクの山本祐大捕手が、DeNA時代以来4年ぶりの両リーグ最優秀バッテリー賞受賞を目指している。古巣DeNAとの対決や、ホークスの打線での貢献についても語った。

ソフトバンク の 山本祐大 捕手（28）が、来季に向けて両リーグ制覇を懸けた新たな目標を掲げた。彼は7日に放送されたテレQの特番「Q極スポーツ Saturday」に出演し、DeNAから移籍後の活躍と将来の意欲を明かした。

山本祐大の日本シリーズ活躍と受賞歴

山本は今年5月にDeNAからトレードで移籍し、古巣を撃破した日本シリーズで優秀選手賞に輝いた。DeNA在籍時に東克樹投手（30）と組んで2023年に最優秀バッテリー賞を受賞して以来、4年ぶりとなるこの栄誉に再挑戦する。

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史上2人目となる両リーグでの最優秀バッテリー賞獲得に意欲を示し、移籍初年度でのその偉業達成へ向けて準備を整えている。特に、元相棒との直接対決での悔しさをバネに、チームの勝利に貢献する姿勢を強調している。

バッテリー絆と投手とのコミュニケーション

山本は、女房役として最も重視するのは投手とのコミュニケーションであると語る。DeNA時代には東とのコンビで最優秀バッテリー賞の初受賞を果たしたが、今季5月からパ・リーグへ移籍したことで新たな環境での連携が課題となる。

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「1年間試合に出続けるのと、その投手を勝たせられるような打撃ができるかが一番です」とし、自らのバットでチームを牽引する役割を自覚している。ホークスには優れた投手が揃っており、誰かと共に受賞できる可能性に喜びを示した。

来季への具体的な練習計画と打席での役割

年内はランニングメニューを中心に己を追い込み、来春からはDeNAの佐野らと例年通りに合同自主トレに励む予定である。バッテリーがさらに引き立つ要素として、打席での輝きが重要だと分析している。

「ホークスはいい打者が多いのでね、僕も打線の"線"になれるように」と語り、特別に目立つことよりも、打線の一員として安定した存在感を示すことを目指している。来季も攻守でチームのエネルギー源となることを約束した。