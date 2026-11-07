ソフトバンク FastAccess实测结果：混雑地点で通信速度が向上

ソフトバンクの5G優先サービス「FastAccess」を実測。神谷町や渋谷などで非対応回線より速度が速く、混雑時の安定性向上が確認された。

ソフトバンク は、混雑する場所でもスマホの 通信速度 が低下しにくいサービス「FastAccess」を開始した。都内の複数の地点で行った実測では、対応回線が非対応回線を上回る結果が出た。特に人が集まる駅やビジネス街での速度維持効果が顕著だ。

FastAccessの仕組みと対象プラン

このサービスは、条件を満たしたユーザーの5Gデータ通信に、他のユーザーよりも多くの無線リソースを割り当てることで動作する。基地局が混雑している状況下でも、より多くの電波帯域を使用できるため、通信速度の低下を抑制できる。ソフトバンクによると、舞浜駅やユニバーサルシティ駅では従来の2倍以上の通信速度が確認されているという。

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対象となるのはペイトク2、テイガク無制限、ペイトク無制限、ペイトク50、ペイトク30、メリハリ無制限+の6つの料金プランである。ペイトク2とテイガク無制限は申し込みが不要で自動的に適用される。残りの4プランについては、My SoftBankまたはソフトバンクショップでの申し込みが必要となる。

都内6地点での実測比較結果

テストでは、FastAccess対応回線と非対応回線の2台のスマートフォンを使い、同じ場所と時間で下り・上りの速度を計測した。測定地点は人が集まりやすい場所やビジネス街など合計6ヵ所。具体的には神谷町、虎ノ門、紀尾井町、渋谷、秋葉原、竹芝を選定した。時間帯は混雑が予想されるお昼と夕方を中心に実施した。

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最初に計測した神谷町では、FastAccess対応回線の下りが19.1Mbps、上りが5.0Mbpsだった。非対応回線は下りが9.8Mbps、上りが1.98Mbpsにとどまった。周囲の人出を考慮すると、FastAccessの効果がはっきりと表れた結果と言える。虎ノ門と渋谷でも対応回線が非対応回線を上回り、渋谷では速度が爆速で快適さがさらに向上した印象だ。

極端な差と基地局の影響

秋葉原と竹芝では極端な速度差が見られた。秋葉原の駅では対応回線と非対応回線で明らかな違いがあり、ノーマル回線が4G回線なのか疑うほどだった。ただし、すべての計測でFastAccessが勝ったわけではない。紀尾井町では下り・上りとも非対応回線の方が速い結果が一度出た。

複数回の平均ではFastAccess対応回線が上回ったものの、1回ごとの計測では逆転することもあった。理由としては、2台がつながっている基地局や周波数帯が異なっていた可能性が考えられる。基地局が密に設置されている場所では、FastAccessの有無よりも、どの基地局のどの電波をつかむかが速度に大きく影響する。

安定性と今後の利用への推奨

FastAccessは「同じ基地局の中で優先される」仕組みであるため、つながる電波そのものが異なれば逆転もありうる。今回のテストでは、どの地点でも対応回線が速い傾向が見られたが、瞬間的な最高速度よりも、混雑時でも安定して使えることに価値があると言える。

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追加料金なしで使え、一度適用されれば操作が不要なのでスマホに詳しくない人でも恩恵を受けられる。対象プランを契約していて、まだ申し込んでいない人や、5G SA非対応のSIMを使っている人は、この機会に設定を見直すとよいだろう。