ソフトクリエイトは、日本マイクロソフトの「2026 Microsoft Japan Partner of the Year Awards」で「Community Response アワード」を受賞した。8年連続の受賞で、4000人超の情シス担当者が集う「ソフクリ365倶楽部」や、Microsoft 365とCopilotの活用支援が評価された。

」を受賞したと発表した。 受賞は8年連続となり、同社が展開するコミュニティ施策やMicrosoft Cloud活用支援が、企業変革を後押しする取り組みとして評価された形だ。 Community Response アワード 」は、マイクロソフトのテクノロジーを基盤に、独自性のあるサービスやソリューションでコミュニティ課題の解決に貢献したパートナーに贈られる賞だ。

ソフトクリエイトは、4,000名超の情報システム担当者が集う「ソフクリ365倶楽部」を通じて、Microsoft 365やMicrosoft Copilotに関する知見共有を促進してきた。 さらに、Microsoft Base Shibuyaでは、ワークショップやセミナー、交流イベントを開催し、オンラインとリアル双方で学べる場を整備している。 こうした取り組みが、情シス部門の負担軽減やDX推進に結びついているという。

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同社はまた、自社でMicrosoft 365やMicrosoft Copilotを導入・活用し、その実践知を顧客支援に還元する「Customer Zero」の考え方も推進している。 導入支援では、Microsoft 365を活用したゼロトラストモデルの実現や、Copilotを用いた業務改革など、具体的な成果につなげている。

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加えて、Microsoft 365 CopilotとSecure AI ProductivityのSpecialization認定を国内で先駆けて取得しており、クラウド運用、セキュリティ強化、AI活用まで一貫して支援する体制を示している。