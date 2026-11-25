ソフトバンクの栗原陵矢内野手がパ・リーグ最優秀選手賞（MVP）に初選出され、最多本塁打、最多打点、ベストナインを含む4冠を達成した。プロ12年目での大ブレークにより、チームの3連覇と2年連続日本一に貢献し、次の高みを見据えている。

ソフトバンク の 栗原陵矢 内野手（30）がパ・リーグ最優秀選手賞（MVP）に選出された。 自身初受賞で、最多本塁打、最多打点、ベストナインを合わせての“4冠”を達成。 プロ12年目で大ブレークし、率直な喜びを口にした。

充実の1年だった。 今季108試合で4番起用され、12球団唯一の40発。 球団では05年の松中（46本）、ズレータ（43本）以来21年ぶりの大台到達となった。

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「もともと打点王になりたいと思っていたシーズンだったので、そこに対してはすごく達成感がありますけど、40本に対しては、あまり自分の中ではホームランバッターではないですし、あまり考えられない数字なので出来過ぎなのかなというところはあります」。 さらに、118打点も両リーグ最多。 ここぞの局面で勝負強さを発揮し、チームを何度も救った。 記憶にも、記録にも残るシーズンだったことは言うまでもない。

「個人的にもいい成績を出せたのもそうですし、チーム的にも3連覇、日本一2連覇になったのはすごくうれしかったので本当に充実した1年を送らせていただきました」。 選手会長1年目。 言動で、バットで、リーグ3連覇と2年連続の日本一も成し遂げた。 当然“一発屋”で終わるつもりは毛頭ない。

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小久保監督はかねて「この世界、3年やって一人前」と言う。 自身もそんなことは百も承知だ。

「もう一度取りたいなという気持ちは強い」と栗原。 慢心はない。 真のトッププレーヤーへ、さらなる高みだけを見据える姿勢がまた、頼もしい。