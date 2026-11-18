ソフトバンクがオリックスから戦力外通告を受けた川瀬堅斗投手を育成契約で獲得した。兄・晃も在籍する新天地で再起を目指す兄弟の共闘に注目が集まる。

ソフトバンク は18日、 オリックス から戦力外通告を受けた 川瀬堅斗 投手（24）を育成選手として獲得したことを発表した。この決断を受け、右腕は今季限りでの退団意思を明確にし、兄・晃投手も在籍する新天地での再起を誓っている。

川瀬堅斗の経歴と現状分析

川瀬堅斗投手は、兄・晃の母校でもある大分商高等学校を経て、2020年の育成ドラフト会議で1位指名を受け、オリックスバファローズへ入団した。2024年7月末に支配下選手へ昇格を果たし、同年9月13日のソフトバンク戦では、兄との初対決で遊撃ゴロに打ち取った実績がある。2025年の開幕以降は1軍定着を果たし、プロ初勝利を含む23試合に登板して1勝1敗3ホールド、防御率3.66の成績を残した。

Also read パチンコ業界で培った強みを基盤に、飲食・観光分野へ挑戦！ダイコク電機、名古屋証券取引所主催の「名証IRエキスポ2026」に出展！

しかし、今季は12試合の登板で2ホールドながら防御率6.43と振るわなかった。10月26日に戦力外通告を受けた際には、来季の育成契約打診に対し「いきなりだったので何も答えが出ない」と複雑な心境を明かしていた。その後は大阪・舞洲の球団施設で練習を続けながら慎重に将来を考えた末、他球団での勝負を決断した。

ソフトバンクの獲得意図と戦略

ソフトバンク球団は水面下で川瀬の動向を注視しており、支配下昇格の可能性を高く評価してオファーを出したとみられる。最大の利点として、兄・晃が既に在籍している環境は、川瀬が早く適応できる点である。川瀬自身は「今年は悪いところがよく分かったので修正しながら来年に向けての思いがあった」と自信を示している。

Advertisement

兄弟揃ってソフトバンクの一員となることで、1軍での兄弟共闘が実現する。川瀬は再び育成から支配下へ上がるためのスタートラインに立ち、悔しさをバネに成長を目指す構図ができ上がった。兄の存在は精神的な支えとなるだけでなく、プロ生活におけるロールモデルとしても機能する。

兄・晃の現状と兄弟の絆

兄・川瀬晃投手は今季、73試合に出場し、打率.206、0本塁打、20打点の結果に終わった。侍ジャパンへの初選出もありましたが、庄子の台頭もあり、23年からの3年間続いた100試合以上出場は途切れた。しかし、得点圏での打率が.375と勝負強さは健在であり、複数ポジションをこなせるユーティリティープレイヤーとしてチームに不可欠な存在だ。

昨年1月には故郷・大分県国東市で兄弟による合同自主トレを行った経験がある。今季は兄がプロ入り12年目、弟が7年目となり、同じユニホームを着てプレーすることになる。両者とも来季がプロ野球人生において重要なシーズンとなるため、力を合わせて勝利に貢献することがチーム全体の目標となっている。

兄弟タレントの歴史的背景

プロ野球では兄弟で活躍する例が多数存在する。ロッテのリー兄弟は、兄・レロンが77～87年に通算1579安打、弟・レオンが78～87年に通算1436安打を記録した。阪神の嶋田兄弟も84年ドラフトで弟が1位、兄が4位指名され入団している。巨人の入来兄弟はそれぞれ通算35勝を挙げ、中日の堂上兄弟も多数の安打を放っている。川瀬兄弟もこの伝統を受け継ぐ形となる。