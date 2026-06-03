ソフトバンクとLINE WORKSが提案する低コスト・高機能なクラウドカメラ「LINE WORKS Vision」導入事例と今後の展開

レコーダー不要でクラウド上に映像保存、AI機能強化により防犯だけでなく業務効率化や売上向上にも貢献するクラウドカメラ「LINE WORKS Vision」の特徴、価格体系、導入効果を詳しく解説。

近年、オフィスビルや店舗、工場、工事現場といったさまざまな業務現場で防犯カメラの導入が進む中、介護施設や病院、学習塾といった福祉・教育分野でもその需要が高まっている。 従来のレコーダー設置型システムは、設置スペースの確保や定期的なメンテナンスが必要で、初期投資が大きく、運用コストも無視できない課題があった。

こうした問題点を根本から解消すべく、映像データをクラウド上に保存する「クラウドカメラ」ソリューションが登場した。 本システムは、専用レコーダーが不要であり、カメラ本体と通信インフラさえ整えば、PCやスマートフォン、タブレットを介していつでもどこでもリアルタイム映像を確認できる。 カメラ1台から数十台、さらには数百台規模の導入まで、規模に応じた柔軟な展開が可能で、低コスト・省スペースという利点が顕著である。

国内総販売元であるソフトバンクのワンストップサポート体制が加わることで、導入時の設定やトラブル対応もスムーズに行える点が、あらゆる業種・業態における信頼性を高めている。 本製品の開発・販売を担当するLINE WORKSの木村正吾氏とソフトバンクの佐藤大志氏は、「AI機能をさらに強化し、防犯目的だけでなく業務効率化や売上向上、現場のコミュニケーション活性化にも貢献したい」と語っている。

具体的には、LINE WORKS Visionという名称のサービスが提供されており、カメラ本体は買い切り型、クラウドAI録画サービスは月額制というハイブリッドモデルで構成されている。 初年度はカメラ本体と設置工事費を含めた年額10万円前後で提供され、2年目以降は年間1万円程度のクラウド利用料だけで運用できるコスト設計となっている。 現在は屋内用（マイク付き・なし）と屋外用の計3種類のカメラがラインアップし、録画保存期間（7日から365日）や画質（HD・フルHD）に応じた14のプランが用意されている。

ユーザーは自社の利用シーンに合わせて最適なプランを選択でき、例えばスーパーマーケットの惣菜コーナーの売れ行きを調理場からリアルタイムで確認するといった、映像が必要な場面での低コスト利用が可能になる。 LINE WORKS Visionは機能面でも充実しているが、最大の特徴は「すぐに使える」ことに重点を置いている点だ。 LINE WORKSが提供するビジネスチャットツールは、現場のスタッフに親しみやすく、導入時に専門的な研修が不要という評価を受けている。

このノウハウを活かし、カメラの操作や映像確認、AIによる異常検知といった機能もシンプルかつ直感的に利用できるよう設計された。 現場の担当者からは「導入が簡単で、すぐに業務に活かせる」「AIが自動で不審な動きを検知してくれるので、警備員の負担が軽減された」といった肯定的な声が寄せられている。 今後は、利用データを分析して販売促進や在庫管理に活用する機能や、遠隔地のチーム間で映像を共有しながらリアルタイムで意思決定を行うコラボレーションツールとしての拡張も計画中である。

これにより、単なる防犯カメラから、業務全体をデジタルで支援するプラットフォームへと進化させ、あらゆる業種の現場に新たな価値を提供することが期待されている





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