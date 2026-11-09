ソフトバンク、2027年3月期純利益を6100億円に上方修正

ソフトバンクは連結純利益予想を10.8%増の6100億円に修正。ファイナンスと通信事業の伸びが寄与する一方、IDCフロンティアの不正アクセス事件について宮川社長が謝罪し、AI活用型防御の重要性を強調。

ソフトバンク は9日、2027年3月期の連結 純利益予想 を従来の5600億円から、前年比10.8%増となる6100億円に上方修正すると正式に発表した。この大幅な修正は、各事業セグメントでの好調な進捗状況と、グループ内のエネルギー関連事業であるSBGエナジーの売却益を織り込むことで実現したものである。

セグメント別利益拡大の要因

セグメント別の営業利益予想では、QRコード決済やクレジットカードの決済取扱高の成長により、ファイナンス事業を300億円上方修正した。この数字は、消費者向け決済サービスの需要拡大が直接的に収益に結びついていることを示している。

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さらに、端末収支の改善効果と通信料金の平均単価の上昇を背景に、コンシューマ事業を50億円上方修正した。法人向けICT関連商材やクラウド、SaaSなどの継続収入商材の堅調な伸長により、ディストリビューション事業も40億円上方修正された。

IDCフロンティア事件と謝罪

宮川潤一社長は決算会見において、子会社のIDCフロンティアが10月に第三者による不正アクセスを受けた事実を受け、顧客企業や自治体へ被害が生じたことに対して謝罪した。同社のクラウドサービスの一部システム侵入により、セキュリティリスクが顕在化した。

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宮川氏は、認証システムで採用していたオープンソースの脆弱性を突かれ、第三者に侵入を許してしまったと説明した。自社開発のアプリケーションについては既に診断を実施しパッチ適用を完了していたものの、オープンソースについては診断が行われていなかったと明らかにした。

宮川氏は対応の遅れに対し、大変残念であり痛恨の思いだと強調した。この件は、外部ライブラリの管理不全が重大なインシデントにつながる危険性を浮き彫りにするものとなっている。

AI活用型防御戦略の推進

孫正義会長兼社長が6月に発表したサイバーセキュリティー対策の新サービス「パッチング・アズ・ア・サービス」については、10月末時点で契約企業数が7000社を超えたと明らかにした。このサービスは、脆弱性の診断から修正パッチ適用、正常稼働確認までのサイクルを高頻度で繰り返すことを目的としている。

宮川氏は、高性能なAIを使った攻撃が毎週のように増加し続けていると指摘した。侵入経路を作る能力や犯行時間に要するスピードが日に日に強力になってきている状況だ。AIモデルが公開されるたびに新たな脆弱性が見つかり、対処したはずのシステムが再攻撃を受けるリスクが生じている。

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攻撃側のAIが進化し続けている以上、防御側の企業もAIで進化し続けなければならないとの見解を示した。これからのセキュリティ対策では、単なるパッチ適用だけでなく、継続的な監視と適応的な防御体制の構築が不可欠となる。