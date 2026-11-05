ソフトバンク東浜巨が広島へ移籍、FAで新天地へ

ソフトバンク東浜巨投手が広島東洋カープへ移籍することが決まった。1軍登板なしながら実戦復帰を果たし、新チームで先発として活躍を目指す。

ソフトバンクホークス の 東浜巨 投手（36）が 広島東洋カープ へ移籍することが5日に明らかになった。近日中にも両球団から公式発表が行われる見込みである。昨季終了後にフリーエージェント（FA）権を行使したが、最終的に声明残留しソフトバンクに残った東浜は、今季のプロ14年目で初めて一軍登板を経験しなかった苦い経験を経て、再び先発投手として活躍の場を求めるべく広島へ新天地を移す。

今季の不振と右肩故障による離脱

東浜は昨オフ、より多くの登板機会を求めてFA権を行使したものの、オファーがまとまらず声明残留を選択した。春季キャンプはB組からスタートし、開幕一軍入りを逃れると2軍で先発ローテーションを回っていたが、5月16日に開催された2軍のオリックス戦を最後に右肩を痛めて離脱した。右ひじは過去に複数回故障歴があったものの、右肩の故障は初であり、ひっかかりを解消するための治療とリハビリに3カ月の期間を要した。

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実戦復帰と一軍枠の狭き門

実戦復帰から3戦目となる9月18日の2軍阪神戦では、タマホームスタジアム筑後で7回4安打1失点の好投を披露し、完全復活を示した。しかし一軍の先発陣にはモイネロが復活し、前田悠、上沢、松本晴、大津の2桁勝利カルテットに加え、上茶谷、スチュワートらも控えていたため、登板の機会には恵まれなかった。東浜は自身のSNSや会見を通じて、ホークスへの愛着を示しつつも、このままでは終われないという強い覚悟を語っていた。

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移籍の背景と広島での活躍目標

37歳となる来季に向けても、東浜は老け込むつもりはないと強調している。通算76勝のベテラン右腕は、150キロ超の直球と得意のシンカーを武器に、広島東洋カープの新地盤でも先発枠を勝ち取る気迫を示している。今季はファームで12試合に登板し、6勝4敗、防御率2.37の成績を残すとともに、若手投手への技術指導や調整法のアドバイスも行い、チームメイトのロールモデルとなっていた。

経歴と来季の期待

1990年6月20日に沖縄県で生まれた東浜は、沖縄尚学高校で2008年の春の選抜優勝を経験し、亜細亜大学では通算35勝を記録。2012年のドラフト会議では3球団の1位指名を受けソフトバンクへ入団し、2017年には最多勝のタイトルを獲得した。2022年5月11日の西武戦ではノーヒットノーランを達成するなど、通算180登板という豊富な経験を誇る。今季の推定年俸は1億1000万円で、身長182センチ、体重81キロの右投げ右打ちである。広島では救世主として恩返しを果たすことが期待されている。