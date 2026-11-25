ソフトバンクの前田悠伍投手が214票中205票を集め、パ・リーグ新人王に選出された。12勝1敗の好成績を収めた前田は、ストレートの向上とメンタルの強化を躍進の要因として挙げ、今後はさらにタイトル獲得を目指すと誓った。

ソフトバンク ・ 前田悠伍 がパ 新人王 １２勝１敗「いろんな経験をさせてもらった１年」 西武・小島、篠原らを圧倒２０５票【投票結果一覧】 パ・リーグ の 新人王 が発表され、 ソフトバンク の 前田悠伍 投手（２１）選出された。

有効投票数２１４のうち２０５票を集めた。 ソフトバンクからの受賞は１９年度の高橋礼投手以来７年ぶり１３人目。

Also read ミスドの新感覚ドーナツ「もっちゅりん」6月4日発売！「みたらし」、「黒糖＆わらびもち」、「きなこ」、「あずき」の4種が登場 (2025年5月28日)

「素直に嬉しい気持ちがいちばんあります」と喜びの声を挙げた。 「最初は不安の残るスタートでしたけど途中から最後まで１軍の舞台で投げることができていろんな経験をさせてもらった１年でした」と振り返った。 躍進の要因として「ストレートがよくなったのとメンタルの部分でより強気に行けるようになったのが一番の変化かなと思います」と明かした。 １２勝１敗という結果には「野手の方が打ってくださったり、守ってくださったりして１２勝も積み上げられたと思います。

Advertisement

野手の皆さんに感謝したいですし、来年以降は自分の力で勝たせられるようなピッチャーになっていきたいなと思います」と言う。

「新人王がゴールではないので来年以降もいろんなタイトルを獲っていきたいと思いますし、ここで満足せずにここからもさらに努力を積み重ねていきたいと思います」とさらなる飛躍を誓った。