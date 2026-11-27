ソフトバンクが「AQUOS sense11」を安価に販売。通常9万9360円のところMNPかつ「新トクするサポート＋」を利用して25カ月目に端末を返却すると実質負担額が2年間24円になる。

ソフトバンク は11月27日に「AQUOS sense11」を発売した。 通常9万9360円のところ、MNPかつ「新トクするサポート＋」を利用して25カ月目に端末を返却すると実質負担額が2年間24円になる。

新トクするサポート＋を利用すると48回払いになり、25カ月目に特典を申し込むと1～24回の支払い以降の残債が免除される。1～12回、13～24回の支払いは月1円。 返却時に残債免除を受けるには最大2万2000円の特典利用料が必要だが、次もソフトバンクで機種変更をして「買替え応援割」を適用すると、最大2万2000円と同額が割り引かれる。 AQUOS sense11は厚さ約7.6mm、重量約157gのボディに、着信や通知を光でも知らせる「アカリウム」を採用。

Advertisement

ホーム画面をカスタマイズできる「ホーム・デコ」や、家電の使い方をはじめ日常生活をサポートする統合AIサービス「NIAH（ニア）」も利用できる。 ディスプレイは約6.2型のフルHD+（1080×2340ピクセル）Pro IGZO OLED（有機EL）、プロセッサは「じSnapdragon 7s Gen 3」、メインメモリは8GB、内蔵ストレージは12GB、アウトカメラは約5030万画素の広角（標準）と超広角の2眼で構成し、バッテリーは5000mAh。