ソフトバンクの強さが際立つシーン

ソフトバンクの強さが際立つシーンがありました。7回裏、近藤選手の2ランでソフトバンクがリードを3点に広げた直後の場面です。1死一、三塁から広瀬選手が右翼後方へ飛球を打ち上げました。

試合終盤、 ソフトバンク の強さが際立つシーンがありました。7回裏、近藤選手の2ランで ソフトバンク がリードを3点に広げた直後の場面です。1死一、三塁から広瀬選手が右翼後方へ飛球を打ち上げました。

阪神右翼手の佐藤輝選手は三塁走者の本塁生還を阻止しようと遠投を試みたのですが、この送球の浮き具合を確認した一塁走者の柳田選手はすぐさま二塁に向けてスタートを切りました。 結果、カットマンの一塁手・大山選手が捕球したころには、柳田選手は悠々と二塁に進塁していました。37歳のベテラン選手が3点差をつけた直後でも隙のない走塁ができる。 こんな場面からもソフトバンクの強さを感じました。 裏を返せば、阪神の守備には隙を突かれる「見えないミス」があったということです。

広瀬選手の犠飛の場面で言えば、佐藤輝選手は本塁でアウトにするのが限りなく難しい位置で捕球していました。 二塁手の中野選手でもカットできる高さに送球していれば、一塁走者の二塁進塁を防げたかもしれません。 さらに言えば、佐藤輝選手は4回裏2死走者なしの場面でも前方への飛球にダイビングキャッチを試みた結果、後逸して二塁打にしていました。 まだ1点リードがあった状況。

積極的な姿勢は素晴らしいのですが、あの場面に限れば無理に飛び込む必要はなかったかもしれません。 結局、この二塁打は同点とされる1点につながってしまいましたが、結果論ではなく、冷静な状況判断が求められる場面だったように感じました。 阪神投手陣は前夜に6本塁打、この日は3本塁打を浴びました。 一見、昨秋の日本シリーズで敗れたソフトバンクにまたも力負けしているように映りますが、個人的には走塁、守備の細やかさにおける差も勝ち負けにつながっているように映ります。

阪神はチーム状況がそこまで良くない今こそ、ソフトバンクの選手が当たり前のように実践している隙のない走塁、守備の数々を見習うべきなのかもしれません。

ソフトバンク対阪神 7回表阪神1死一塁、熊谷敬宥の盗塁失敗にリクエストするも判定は覆らず、ベンチを出る藤川球児監督（左から3人目）（撮影・岩下翔太）ソフトバンク対阪神 7回のリプレイ検証後、審判に異議申し立てをした藤川球児監督は退場となり、ホワイトボードを殴打してベンチ裏に引き上げる（撮影・梅根麻紀）ソフトバンク対阪神 7回のリプレイ検証後、審判に異議申し立てをした藤川球児監督は退場となり、ホワイトボードを殴打してベンチ裏に消える（撮影・梅根麻紀）ソフトバンク対阪神 7回表阪神1死一塁、熊谷敬宥の盗塁失敗の判定にリクエストを要求する藤川球児監督（撮影・岩下翔太）ソフトバンク対阪神 7回表阪神1死一塁、熊谷敬宥の盗塁失敗のリクエストが覆らず、判定に抗議を行う藤川球児監督（撮影・岩下翔太）ソフトバンク対阪神 7回表阪神1死一塁、熊谷敬宥の盗塁失敗のリクエストが覆らず、判定に抗議を行ったため退場となる藤川球児監督（撮影・岩下翔太）ソフトバンク対阪神 7回表阪神1死一塁、熊谷敬宥の盗塁失敗のリクエストが覆らず、判定に抗議を行う藤川球児監督（撮影・岩下翔太）ソフトバンク対阪神 7回表阪神1死一塁、熊谷敬宥の盗塁失敗のリクエストが覆らず、判定に抗議を行ったため退場を宣告される藤川球児監督（撮影・岩下翔太）ソフトバンク対阪神 7回表阪神1死一塁、打者立石正広のとき一塁走者の熊谷敬宥は二盗を試みるがアウトの判定、リプレイ検証後もアウトとなったが納得できない藤川球児監督は審判に異議を表し退場となる（撮影・梅根麻紀） ソフトバンク対阪神 7回表阪神1死一塁、打者立石正広のとき一塁走者の熊谷敬宥は二盗を試みるがアウトの判定、リプレイ検証後もアウトとなったが納得できない藤川球児監督は審判に異議を表し退場となる（撮影・梅根麻紀）ソフトバンク対阪神 3回表阪神無死、二塁打を放った立石正広はガッツポーズをする（撮影・上田博志）ソフトバンク対阪神 2回表阪神2死一、三塁、伏見寅威は先制2点適時二塁打を放つ（撮影・上田博志）ソフトバンク対阪神 阪神4番手の津田淳哉（撮影・上田博志





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ソフトバンク 阪神 試合 強さ 走塁 守備

United States Latest News, United States Headlines