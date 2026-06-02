ソニー銀行、外貨預金とデビットカードでオリコン顧客満足度調査総合1位を獲得

オリコンが実施した2026年顧客満足度調査で、ソニー銀行は外貨預金と新設デビットカード部門の両方で総合1位に選ばれたことを発表。外貨預金は7年連続トップ、デビットカードは全評価項目で首位を確保し、口座数は214万、外貨残高は8千億円を超える実績を報告。

ソニー銀行 株式会社は、2026年6月1日にオリジナル調査機関であるオリコン株式会社が実施した「2026年 オリコン 顧客満足度 ®調査」の結果、 外貨預金 と デビットカード の両分野で総合1位の栄冠を獲得したことを正式に発表した。

調査は外貨預金部門において8つの評価項目を設定し、そのうち取引メニュー、キャンペーン、金利といった6項目で全て1位を獲得した。 特に金利面では他行を大きく上回る魅力的な設定が評価され、外貨預金は7年連続で総合トップの座を守り続けている。 デビットカード部門は本調査で初めて新設されたカテゴリーであり、カードの使いやすさ、ポイント・キャッシュバック、セキュリティ対策の3項目で全てトップの評価を受けた。 これにより、ソニー銀行は多角的な金融サービスの提供において顧客から高い信頼と満足を得ていることが明確に示された。

​ 同銀行は「フェアであること」を企業理念の核とし、円預金、外貨預金、投資信託、住宅ローン、投資型クラウドファンディングといった幅広い商品ラインアップを展開している。 その結果、2026年3月末時点で口座数は214万口座に達し、顧客基盤の拡大が顕著に表れている。 外貨預金に関しては、12通貨を取り扱い、為替コストの低減や高金利といった条件が国内外の投資家から支持され、残高は8,000億円を突破した。 国内における外貨預金市場シェアは11％を超え、業界トップクラスのシェアを維持している。

​ また、2016年1月に導入された11通貨対応のVisaデビット付きキャッシュカード「Sony Bank WALLET」は、国内利用において最大2％のキャッシュバックが受け取れる点や、外貨をそのまま世界で利用できる利便性が高く評価されている。2026年3月末時点での累計発行枚数は155万枚に上り、利用者の間で広く受け入れられていることが分かる。 これらの実績は、ソニー銀行が顧客視点に立った商品設計とサービス提供を徹底し、金融業界におけるイノベーションを推進している証左である。

今後も同社は、顧客満足度の向上と持続的な成長を目指し、さらなるサービス拡充と品質向上に注力していく方針を掲げている





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